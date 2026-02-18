ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη μετά τον έλεγχο της ΕΑΔ στον ΟΠΕΚΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, καθώς ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, κινεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του μέλους του κόμματος, Αναστασίας Χατζηδάκη.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιστολή που απέστειλε η ίδια η κ. Χατζηδάκη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, στον απόηχο των δημοσιευμάτων που αφορούν συστημικό έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

«Δεν έχω λάβει γνώση πορίσματος»



Σε επίσημη δήλωσή της, η Αναστασία Χατζηδάκη ξεκαθαρίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για οποιοδήποτε πόρισμα ή κατηγορία εις βάρος της, ενώ δεν έχει κληθεί από καμία αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.



«Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια», τονίζει η ίδια.

Η παραίτηση για λόγους ευθιξίας



Η κ. Χατζηδάκη υπογραμμίζει πως βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για κάθε διευκρίνιση, ωστόσο επέλεξε να θέσει εαυτόν εκτός κόμματος προσωρινά για να προστατεύσει την πολιτική εικόνα του ΠΑΣΟΚ :

«Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης και την έκδοση των επίσημων πορισμάτων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.