Λαζαρίδη VS Μάντζος για ΟΠΕΚΑ: «Σκάβεις λάκκο άλλου, πέφτεις εσύ» -«Μαθήματα εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ;»

Η φερόμενη εμπλοκή της «πράσινης» Αναστασίας Χατζηδάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ έφερε αναπόφευκτα νέα ένταση στο μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Το γάντι έριξε στη Χαριλάου Τρικούπη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.

«Όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο. Πρώτα ήταν ο κουμπάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ο Παναγόπουλος, τώρα η Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν σε βάρος του ΠΑΣΟΚ;», διερωτήθηκε μιλώντας στην Ολομέλεια ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Δεν μπορείτε να εμφανίζεστε ως τιμητές των πάντων. Καταγγέλλετε συλλήβδην και στήνετε δικαστήρια όταν τα δικά σας στελέχη εμπλέκονται. Λιγότερη υποκρισία, περισσότερη αυτοκριτική χρειάζεται. Ψαχτείτε λίγο περισσότερο, όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, μπαίνει ο ίδιος μέσα», υποστήριξε, λέγοντας πως το συγκεκριμένο στέλεχος υπήρξε γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή «δεξί χέρι του προέδρου».

«Γνώριζε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Γιατί την απομακρύνατε από τη θέση το Φεβρουάριο του 25; Τι γνώριζε το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός σας και δεν μας έλεγε;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας πάντως πως δεν παραβλέπει το τεκμήριο της αθωότητας. «Στο τέλος μετά από τόσες διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να τυπώσει μπλουζάκια που να γράφουν: “Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”», σχολίασε ο ίδιος.

Άμεση υπήρξε η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος τον κατηγόρησε πως «έκανε σόου», «καταδικάζοντας» έναν άνθρωπο, παρά τις αναφορές περί τεκμηρίου αθωότητας.

«Θα χαλάσω το βιντεάκι του κυρίου Λαζαρίδη στην “Ομάδα Αλήθειας”. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; Να ευχηθώ καλή θητεία στους βουλευτές μας… Επειδή δεν είναι έτσι, επειδή εσείς κυβερνάτε, την ευθύνη για τους ελέγχους στο δημόσιο τομέα, την έχει η κυβέρνηση!», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, εξηγώντας πως η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη ανεστάλη μέχρι περατώσεως της έρευνας.

«Πετάτε από το παράθυρο δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ;», ρώτησε ο ίδιος σε έντονο ύφος.