ΟΠΕΚΑ: Έλεγχος αποκάλυψε επιδόματα χωρίς προϋποθέσεις - 1,86 εκατ. ευρώ πρέπει να επιστραφούν

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) διενήργησε συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ για τα έτη 2024-2025, με περίοδο αναφοράς από 10 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από τους 372 φακέλους αιτήσεων που εξετάστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, εντοπίστηκαν πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Οι βασικές παραβάσεις περιλαμβάνουν:

Μη τήρηση της θεσμοθετημένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και της χρονολογικής σειράς χειρισμού.

Έγκριση αιτήσεων παρά τις ελλείψεις σε δικαιολογητικά ή μη πληρωμένα κριτήρια (π.χ. ηλικιακό όριο).

Πρόωρη καταβολή επιδόματος για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι αιτούντες.

Καταβληθέντα ποσά

Από τον έλεγχο 178 αποφάσεων: 723.480 €

Από 91 αποφάσεις: 216.543 €

Από επανέλεγχο 76 αποφάσεων: 895.554 €

Από 27 φακέλους με ασυμφωνία στοιχείων ΑΜΚΑ: 60.650 €

Ο έλεγχος προέκυψε μετά από έκτακτο εσωτερικό έλεγχο του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος εντόπισε προσπάθειες παράτυπης έγκρισης αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο/η, ο/η οποίος/α κρατούσε φακέλους αιτήσεων ακόμα και μετά την απόσπασή του/της σε άλλη υπηρεσία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία προσώπων εκτός των αιτούντων, που προσκόμιζαν αιτήσεις εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας.

Προτάσεις - Συστάσεις:

1. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου.

2. Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

3. Συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος



Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.