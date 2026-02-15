Το αλαλούμ της ελληνικής γραφειοκρατίας – Πότε λένε ναι και πότε όχι στο επίδομα γέννησης

Ζίτσα Ιωαννίνων, Φουρνά Ευρυτανίας, εκατοντάδες σχολεία που βάζουν λουκέτο στην επαρχία και καμπάνιες για μετεγκαταστάσεις -κυρίως πολύτεκνων- οικογενειών προκειμένου να κρατηθούν τα χωριά μας ζωντανά. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της. Την ώρα που ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, δεσμεύτηκε μέσα από ανακοινώσεις του τον περασμένο Νοέμβρη ότι θα δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους που το επιθυμούν να παρέχουν επιδόματα γέννησης στους νέους γονείς, ως μέρος του νέου Κώδικα για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται πριν το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης κι αφού ο Δήμος Ζίτσας αποφάσισε να τα χορηγήσει όπως είχε κάνει και το ’24, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, πιστή στο γράμμα του νόμου, απέρριψε την απόφαση της δημοτικής αρχής για τα σχετικά επιδόματα του 2025. Εξάλλου, όπως δηλώνει στον FLASH ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ζίτσας, Γεώργιος Σιαφάκας, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με τον όρο της γραφειοκρατίας…

«Έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα με τον όρο γραφειοκρατία. Όταν η νομοθεσία αποτελείται από κάποια γράμματα, κάποιες λέξεις, οφείλει κι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως κι εμείς, να ακολουθούμε αυτές τις επιταγές. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι χωρίς ορθολογισμό έγινε και να κρίνουμε εμείς τις πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όταν θα δείτε την απόφαση θα δείτε ότι υπάρχουν αναφορές στις νομοθεσίες. Κι εμείς με νομοθεσία προχωρήσαμε. Υπάρχει διαφωνία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τις δηλώσεις του υπουργού που είπε ότι μέχρι 3.000 ευρώ θα μπορούν οι δήμοι να δίνουν επίδομα γέννησης φαντάζομαι θ’ αναγνωριστεί η νομοθεσία, αλλά να μην μας πάρει και πολλά χρόνια. Να μην χάνουμε χρόνο για κάτι το οποίο δεν κοστίζει τίποτα στην κεντρική διοίκηση. Είναι μια νομοθεσία, εκεί πρέπει να σπάσουμε πάλι τη γραφειοκρατία και να προχωρήσουν λίγο γρήγορα οι διαδικασίες. Η δήλωση του υπουργού έχει αρκετούς μήνες. Πρέπει κάποια στιγμή να νομοθετηθεί για να μπορούμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι κι όχι να λέμε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση γιατί το έκοψε, ο Δήμος γιατί δεν μπόρεσε κι αλλού δόθηκε, αλλού δεν δόθηκε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ πέρα, οραματιζόμαστε, συζητάμε και προπαντός ακολουθούμε τη νομιμότητα.»

«Άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εγκρίνουν το επίδομα κι άλλες όχι – Είχαμε προσφύγει σε Ειδική Επιτροπή κατά απορριπτικής απόφασης και το 2024»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Ζίτσας αναγκάζεται να προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, δηλώνοντας την αντίθεσή του στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το ίδιο θέμα των επιδομάτων γεννήσεως και μάλιστα έχει δικαιωθεί γι αυτή του την επιλογή, με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής που αναρτήθηκε στη Διαύγεια το 2025…

«Αρκετές αποφάσεις ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη νομιμότητα τους. Για το 2024 δεν υπήρχε η νομοθεσία, ούτε νομίζω ακόμα και σήμερα υπάρχει στο κράτος μας ξεκάθαρη νομοθεσία για να μπορούν ν’ ασκούν, να μπορούν να δίνουν βοηθήματα για τις γεννήσεις οι δήμοι.

Παρότι είναι με δικούς μας πόρους τα χρήματα και δεν ζητήσαμε από κάποιο υπουργείο χρήματα για να κάνουμε δημογραφική πολιτική, εμείς πήραμε τη γενναία απόφαση για εμάς όπως όριζε η ηθική μας και δώσαμε αυτό το μικρό κίνητρο να βοηθήσουμε τον τόπο μας και τις γεννήσεις στον τόπο μας. Η Αποκεντρωμένη έκρινε και ορθά με το σκεπτικό της, ότι αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία απορρίπτουμε, ωστόσο η Επιτροπή του Άρθρου 152 είναι μια επιτροπή η οποία μπορείς να προσφύγεις αν διαφωνείς με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκεί το διοικητικό έλεγχο στους Δήμους, στους ΟΤΑ και γενικότερα.

-Διαφωνήσατε λοιπόν με την Αποκεντρωμένη και προσφύγατε στην αρμόδια Επιτροπή για τα επιδόματα γέννησης για τη χρήση του 2024;

Σωστά, έχει γίνει ήδη προσφυγή για το 2024 και ομόφωνα η απόφαση της Επιτροπής ήταν ναι, προχωρήστε, ορθά πράξατε, προχωρήστε στο να δώσετε το επίδομα για τη χρήση του 2024. Για το 2025 θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Το κακό είναι ότι κάποιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έδωσαν έγκριση, κάποιες όχι. Είμαστε λίγοι, θα γίνουμε περισσότεροι τώρα με τις δηλώσεις του Υπουργού, που πλέον δίνουν ξεκάθαρα -και το «ξεκάθαρα» πρέπει να το τονίσουμε- τη δυνατότητα στους Δήμους με δικούς τους πόρους. Δηλαδή ευχής έργον θα ήταν η ίδια η Πολιτεία να βοηθήσει τους Δήμους να μπορέσουν να ασκήσουν δημογραφική πολιτική κι όχι τώρα να ζητάμε άδεια με τα χρήματα των πολιτών, των Δημοτών του ίδιου του Δήμου να πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία να παλεύεις μήνες για να βοηθήσεις εσύ τον κόσμο.»

Σύμφωνα με τον κύριο Σιαφάκα, η Ζίτσα είναι ο πρώτος Δήμος στην Ήπειρο που έχει θεσπίσει -μεταξύ άλλων δράσεων- το επίδομα γέννησης από την πρώτη κιόλας χρονιά της θητείας της δημοτικής αρχής, το 2024. Μάλιστα, ήδη 7 οικογένειες αναμένεται να λάβουν τα χρηματικά βοηθήματα μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά και την απόφαση της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής...

« Το ύψος του επιδόματος;

Το ύψος του επιδόματος φτάνει τα χίλια ευρώ.

Είναι για το τρίτο παιδί, αν δεν κάνω λάθος;

Για το τρίτο παιδί, ναι. Ξεκινάμε από ένα ποσό 500 ευρώ, 700 ευρώ, 1000 ευρώ και κλιμακώνουμε εκεί πέρα. Κι αυτό ήταν η πρώτη κίνηση.

-Το ταβάνι είναι τα χίλια ευρώ;

Τα χίλια ευρώ, σωστά. Αλλά είναι το πρώτο βήμα. Είναι το όραμα. Είναι να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι; Υπάρχει κάποιος εδώ που σε σκέφτεται και θέλει να κρατήσει την ελληνική κοινωνία ζωντανή. Θέλεις να αυξήσεις τον πληθυσμό το γηγενή. Του λες ότι είμαστε εδώ. Σίγουρα όμως δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το ότι ο Δήμος Ζίτσας ή οι υπόλοιποι δήμοι που έχουν μιμηθεί την απόφαση ότι βρήκαμε τη λύση πώς θα γεννηθούν τα παιδιά μας. Οι οικογένειες συνέχεια νιώθουν ανασφάλεια. Και εγώ νέος γονέας είμαι. Σκεφτόμουν πώς θα κάνω παιδί. Ποιος θα μου κρατήσει το παιδί. Εμείς εκτός από το επίδομα το χρηματικό, έχουμε κάνει και αρκετά άλλα πράγματα για να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να βάλουμε κάποιες βάσεις στη νέα οικογένεια. Επιδοτούμε το αστικό και το υπεραστικό ΚΤΕΛ για να μπορούν οι αποκεντρωμένες ενότητες να έχουν πρόσβαση στο δημαρχείο, στις κεντρικές υπηρεσίες, σε σχολεία. Δεν έχουν όλα τα χωριά μας σχολεία. Προσπαθούμε και με άλλες δράσεις να στηρίξουμε τη νέα οικογένεια.»

Τι είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών

Πώς προέκυψε όμως αυτή η ανακολουθία, την οποία ανέδειξε η εφημερίδα “Ελευθερία της Ηπείρου”; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν 6 Νοεμβρίου του 2025 όταν ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, είχε ανακοινώσει τη δυνατότητα που δίδεται στους Δήμους που το επιθυμούν, να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ένα επίδομα- ανάσα για τα νέα ζευγάρια που ονειρεύονται να φέρουν στον κόσμο ένα μωρό, αλλά και μια τονωτική ένεση για την επαρχία που βρίσκεται χρόνια τώρα αντιμέτωπη με το πρόβλημα της ερημοποίησης.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο το οποίο έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας ως προσχέδιο, αναφέρεται ξεκάθαρα στην παράγραφο 4 του άρθρου 171 του 4ου βιβλίου:

Απ’ την άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, βρίσκεται η απόφαση της 9/2/2026 την οποία υπογράφει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κι η οποία βασίζεται μεν στον υπάρχοντα νόμο, ωστόσο «γεννά» διαδικασίες και προσφυγές το αποτέλεσμα των οποίων είναι ήδη γνωστό από το πρόσφατο παρελθόν. Και μάλιστα για έναν Δήμο 14.000 κατοίκων, ο οποίος αναγκάζεται -όπως είχαμε αναδείξει- να ζητήσει ακόμα και τη μετεγκατάσταση οικογενειών από την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία του.