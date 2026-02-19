ΠΑΣΟΚ: Από την «καταιγίδα» του Παναγόπουλου, στα «σύννεφα» της Χατζηδάκη

«Πάνω που είπαμε να πάρουμε μια ανάσα από τα εσωκομματικά, πρέπει πάλι να ασχολούμαστε με υποθέσεις που προκαλούν αρνητική δημοσιότητα».

Η αποστροφή αυτή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον FLASH αποτυπώνει την κατάσταση που βιώνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη του θέματος με την παράνομη χορήγηση επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ που εμπλέκει στέλεχος με διαδρομή και αρμοδιότητες στην κομματική ιεραρχία.

Η Τασούλα Χατζηδάκη, μέλος σήμερα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και πρώην γραμματέας Οργανωτικού μπορεί να διευκόλυνε το κόμμα με τη στάση της και το ΠΑΣΟΚ να κινήθηκε με αστραπιαία αντανακλαστικά, αναστέλλοντας την κομματική της ιδιότητα όσο διαρκεί ο έλεγχος, όμως η διαχείριση της επόμενης ημέρας δεν είναι εύκολη...

Κι αυτό διότι στον απόηχο των αναταράξεων και της εσωστρέφειας που προκάλεσε η υπόθεση Παναγόπουλου, το θέμα της κ. Χατζηδάκη δημιουργεί ένα νέο πονοκέφαλο, αφού το ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται να απολογείται, προκειμένου να αποκρούει τα πυρά της ΝΔ που δεν άφησε την «ευκαιρία» ανεκμετάλλευτη. Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε η επίθεση του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Μακάριου Λαζαρίδη, στον οποίο έσπευσε να απαντήσει ο ομόλογός του, Δημήτρης Μάντζος.

Στην Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η στάση τους είναι καθαρή, αξιακή και πάγια για τέτοιου είδους περιπτώσεις: Αναστολή κομματικής ιδιότητας με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Με την επισήμανση – καρφί προς τη ΝΔ, ότι «άλλα κόμματα κρατούν «απείραχτα» τα στελέχη τους ή ακόμη χειρότερα εργαλειοποιούν νόμους για να υψώσουν ασπίδα προστασίας τους», όπως θεωρούν ότι συνέβη με γαλάζιους κομματικούς παράγοντες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη. «Μαθήματα εντιμότητας και διαφάνειας δε δεχόμαστε από τη ΝΔ», ξεκαθαρίζουν.

«Σύννεφα» στη Χαριλάου Τρικούπη

Κι επειδή όπως λέει το ρητό «η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα», ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση την προειδοποίησε να μην κουνάει το δάχτυλο, ενώ μίλησε ανοιχτά για προπαγάνδα και γαλάζιο φταίξιμο σε ό,τι αφορά την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση.

«Όταν ακούω κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα παλαιότερα να μιλούν για πολιτική ηθική αλλά επιτρέπουν στον περίγυρό τους να ξεσπούν σκάνδαλα και κάνουν τους τροχονόμους, για ποια πολιτική ηθική μιλάμε; Προσωπικά έχω μία αρχή: όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;» είπε (KONTRA) και συμπλήρωσε: «Εχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια, έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και, επειδή ένα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ; Φταίει η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά. Ολα τα υπόλοιπα είναι για προπαγάνδα».

Ωστόσο, με την εικόνα των δημοσκοπήσεων να παραμένει αμετάβλητη, τα σύννεφα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη αντί να διαλύονται πυκνώνουν και λόγω της σκανδαλολογικής επικαιρότητας. Υπάρχει πάντως και η αισιόδοξη ανάγνωση της πραγματικότητας: «Για να δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο και τόση στοχοποίηση από το Μαξίμου και τους βραχίονές του, μάλλον κάτι καλά κάνουμε, μάλλον οι μετρήσεις που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα μας δείχνουν σε καλύτερη μοίρα, δεν εξηγείται αλλιώς», εκτιμά μέσω του FLASH συνομιλητής του Νίκου Ανδρουλάκη.