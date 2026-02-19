Ποια είναι η Τασούλα του ΠΑΣΟΚ

Την Αναστασία Χατζηδάκη, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο το τελευταίο 48ωρο για τα μαϊμου επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όλοι στο ΠΑΣΟΚ την γνωρίζουν ως Τασούλα.

Στέλεχος με μακρά διαδρομή, κομματικά ένσημα και κομματικό πατριωτισμό, οργανωμένη μια ζωή στο ΠΑΣΟΚ.

Από φοιτήτρια στην ΠΑΣΠ (στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη), μετά στη νεολαία του κόμματος, με τους εκσυγχρονιστές σημιτικούς, (είναι ενδεικτικό ότι στο προφίλ της στο fb έχει τον Σημίτη και τη φράση με την οποία προσδιορίζει την έννοια του εκσυγχρονισμού)

Η πάντα χαμογελαστή κοκκινομάλλα ήταν πολλά χρόνια δίπλα στην Άννα Διαμαντοπούλου, με την οποία τις συνδέει η Κοζάνη αλλά και ο εκσυγχρονισμός φυσικά. Μαζί της στο υπουργείο Παιδείας αλλά και στο πολιτικό της γραφείο.

Στη συνέχεια στήριξε το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εκτιμώντας τις οργανωτικές της ικανότητες την τοποθέτησε μετά την πρώτη εκλογή του ως πρόεδρος, στο τιμόνι του Οργανωτικού του κόμματος. Έδωσε δηλαδή με επιτυχία τις σκληρές μάχες των διπλών εκλογών του 2023 και των ευρωεκλογών του 2024. Μέχρι που τον Φεβρουάριο του 2025, πριν ένα χρόνο ο Ανδρουλάκης την αντικατέστησε με τον Ηρακλή Δρούλια, που είναι ως τώρα ο γραμματέας του Οργανωτικού Σχεδιασμού.

Η Χατζηδάκη διαμηνύει ότι δεν έχει κάνει τίποτα το επιλήψιμο, δικαιούται φυσικά το τεκμήριο της αθωότητας και αν κάτι τη στενοχωρεί διπλά, εκτός από την αγωνία να χάσει τη δουλειά της, είναι ότι εξαιτίας της βάλλεται το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό και ζήτησε η ίδια την αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.