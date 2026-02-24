Πολιτικό «VAR»

Το πακέτο «επίσκεψη υπουργού για εγκαίνια» περιλαμβάνει ταρατατζούμ, λόγους πανηγυρικούς, κορδέλες, φωτογραφίες και πλακέτες που θα υπενθυμίζουν ότι επί των ημερών τούτου του επιφανούς ανδρός θεμελιώθηκε ή παρεδόθη το έργο.

Βεβαίως αν το έργο από την άλλη συνδυάζεται με μια κατάσταση τραγική ή αντίφαση των πραγματικοτήτων -από την μια πανηγύρια και από την άλλη είμαστε για τα πανηγύρια- τέτοιου είδους εκδηλώσεις για εγκαίνια, μάλλον λειτουργούν σαν πυροκροτητής σε εκρηκτική κατάσταση.

Μια τέτοια αντίφαση ήταν τα εγκαίνια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Ένα άκρως δυσαρεστημένο προσωπικό από την μια και από την άλλη μια υπουργική παρουσία σε πνεύμα «δεν θέλουμε θλιμμένους στην γιορτή μας». Φωνές διαμαρτυρίας από γιατρούς, νοσηλευτές και εν γένει προσωπικό, και από την άλλη συνοδεία τοπικών βουλευτών και «επισήμων» με την απαραίτητη παρουσία ΜΑΤ και αστυνόμων, αφού η εκρηκτική κατάσταση ήταν αναμενόμενη.

Μετά, ξεκίνησε η ανάλυση, η οποία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω από τα αυτονόητα. Ο υπουργός έχει δικαίωμα να πάει οπουδήποτε και ιδίως όταν εποπτεύει πολιτικά τον χώρο, όπως ο υγείας να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο. Ο αντίλογος περιλαμβάνει το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας στο οποίο περιλαμβάνεται η φωνή, αλλά φυσικά όχι ο τραμπουκισμός.

Και αφού ειπώθηκαν αυτά τα οποία δεν μας έκαναν σοφότερους, οι μισοί σταμάτησαν να ακούν και οι άλλοι μισοί να βλέπουν γιατί απλά δεν τους εξυπηρετούσαν πολιτικά στο αφήγημα τους.

Ένας γιατρός κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τον υπουργό, ο υπουργός επικαλέστηκε ένα βίντεο που αντικαταστάθηκε από μια φωτογραφία και τον έδειχνε με υψωμένη γροθιά. Το βίντεο όμως διέψευδε τον υπουργό, ο οποίος στα μάτια πολλών βρέθηκε εκτεθειμένος, όχι μόνο γιατί ο γιατρός ήταν απίθανο λόγω απόστασης να τον έχει χτυπήσει, αλλά και επειδή ο πισθάγκωνα δεμένος γιατρός είχε υποστεί συμπεριφορά χωροφυλάκων σε κρατουμένους σε άλλες εποχές. Ο υπουργός από την πλευρά του είπε ότι δεν έλεγε για αυτό το βίντεο.

Και με αυτά και με αυτά, το θέμα εγκαίνια είχε ξεχαστεί. Όπως και οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των λειτουργών της υγείας.

Το θέμα που είχε αναδειχθεί ήταν εμφυλιοπολεμικό, κομμουνιστές και αντικομμουνιστές. Το θέμα ήταν συμπεριφορές και όρια τόσο για τους συνδικαλιστές και άλλο τόσο υπουργών και δυνάμεων καταστολής. Το θέμα ήταν η αναμόχλευση ενός διχασμού από τα παλιά.



Όταν δεν μπορείς όμως να αντιληφθείς ούτε τα αυτονόητα, αναλύεις στο τέλος μια κλωτσοπατινάδα. Μια κατάσταση που χρήζει μια βαθύτερη πολιτική ματιά, όμως τελικά κρίνεται σαν από άλλο ποδοσφαιρικό «VAR». (Video assistance referee, Bοηθός διαιτητή βίντεο).