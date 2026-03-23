Τι λένε από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Σε αστοχίες κατά την οργάνωση της προσέλευσης δικηγόρων, κατηγορουμένων και συγγενών των θυμάτων κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της ιστορικής δίκης της τραγωδίας των Τεμπών αποδίδουν από την κυβέρνηση τις ντροπιαστικές εικόνες συνωστισμού στη δικαστική αίθουσα, που δημιουργήθηκε επί τούτου στη Λάρισα.

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκρούουν το επιχείρημα ότι υπάρχει θέμα με τη χωρητικότητα της αίθουσας. Συγκεκριμένα, ανώτερες πηγές του Υπουργείου τονίζουν ότι στη Λάρισα κατασκευάστηκε η μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα συνολικής χωρητικότητας 450 ατόμων, μεγαλύτερης από το Εφετείο Αθηνών, που μπορεί να φιλοξενήσει μάξιμουμ 400 άτομα, την ώρα, που η αντίστοιχη μεγαλύτερη αίθουσα στη Θεσσαλονίκη μπορεί να χωρέσει έως 180 ανθρώπους.

Όπως τονίζουν στον FLASH τα ίδια πρόσωπα, το σημερινό πρόβλημα εντοπίζεται στην αποτυχία του δικαστηρίου να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στις αστυνομικές αρχές για την κατά προτεραιότητα προσέλευση όλων όσοι έπρεπε να βρίσκονται εντός της αιθούσης με πρώτους τους 312 δικηγόρους.

Μάλιστα και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH o Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα προχωρήσει αύριο σε μπαράζ συνεντεύξεων, προκειμένου να απαντήσει στις δριμείες επικρίσεις των συγγενών των θυμάτων, των διαδίκων, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάσταση, που επεκράτησε σήμερα στη Λάρισα.