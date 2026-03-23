Τέμπη: Το φιάσκο με την αίθουσα «ακουμπά» τον Φλωρίδη

Θυμάμαι τον Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό επί της Δικαιοσύνης, να κατηγορεί σε κάθε ευκαιρία - όχι πάντα χωρίς λόγο - την Κωνσταντοπούλου ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να μην ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Και η ώρα της δικαιοσύνης έφτασε. Αλλά η έναρξη της δίκης ήταν ένα μεγάλο φιάσκο όπως αποδείχθηκε με τα όσα τραγικά συμβαίνουν στην Λάρισα και την ακαταλληλότητα της αίθουσας.

Και εδώ υπάρχει θέμα για τον κ. Φλωρίδη ο οποίος είχε υποστηρίξει σε κάθε ευκαιρία που η αίθουσα ήταν απολύτως έτοιμη για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη. Οπότε ο υπουργός είτε δε γνώριζε τις προδιαγραφές της, είτε δεν μπόρεσε να εκτιμήσει το «μέγεθος» της διαδικασίας.

Και ας ήταν γνωστοί από την πρώτη στιγμή οι «αριθμοί της δίκης», για τους κατηγορούμενους, τους δικηγόρους, τους συγγενείς και τους μάρτυρες.

