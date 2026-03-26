ΠΑΣΟΚ: Το χιουμοριστικό βίντεο για το Συνέδριο με το σαρδάμ Τασούλα και... 1981

Το σαρδάμ στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, έχει τον πρώτο λόγο στο νέο, χιουμοριστικό βίντεο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο οποίο οι δημιουργοί αναφέρονται στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, που ξεκινά στις 27 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου.



Στα πλάνα βλέπουμε τον κ. Τασούλα να αναφέρεται στον αγώνα των προγόνων μας και αντί για το ιστορικό 1821, να κάνει λόγο για το 1981, χρονιά που έφερε το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία για πρώτη φορά με 48,07%.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ υπό τους ήχους τραγουδιών της εποχής, κόσμος στους δρόμους τις πρωτεύουσας να πανηγυρίζει για την εκλογή του κόμματος το 1981, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του ΠΑΣΟΚ!



Δείτε το βίντεο: