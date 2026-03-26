Παρατηρητήριο για τα Τέμπη προτείνει ο Χρηστίδης

Μπορεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να απασχολεί σχεδόν μονοθεματικά τους πάντες στην Χαριλάου Τρικούπη, αυτό όμως δε σημαίνει ότι η επικαιρότητα δεν έχει άλλα σοβαρά θέματα που χρήζουν προσοχής.

Ο Παύλος Χρηστίδης, αν και τρέχει και αυτός με τα συνεδριακά, έκανε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μια πρόταση που ακούστηκε σε όλα τα στελέχη πολύ ενδιαφέρουσα και δεν αποκλείεται να την υιοθετήσουν.

Καθώς η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε να δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη, μια ομάδα δηλαδή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα αναλάβει να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στο δικαστήριο και να παρεμβαίνει όπου κριθεί ότι χρειάζονται παρεμβάσεις.

Νομίζω ότι ο Χρηστίδης έχει πιάσει τον «παλμό» και η πρότασή του έχει νόημα, αφού το δυστύχημα των Τεμπών έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία που αναμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.