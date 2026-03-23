Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σαούντ για τη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα (2/2) με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud), κατά την οποία συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα συνεργασίας και εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προωθηθούν πρωτοβουλίες ειρήνευσης και να μειωθούν οι εντάσεις στην περιοχή. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κρατών για τη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά και τη σταθερότητα των ενεργειακών και οικονομικών συμφερόντων στην περιοχή.



Η τηλεφωνική επικοινωνία έρχεται σε συνέχεια της συνεχούς προσπάθειας της Ελλάδας για διατήρηση καλών σχέσεων με τους κρίσιμους εταίρους της Μέσης Ανατολής και για ενεργό ρόλο σε διεθνείς πρωτοβουλίες ειρήνης. Οι επαφές αυτές ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας και επιβεβαιώνουν την προσήλωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω διπλωματικών μέσων.



Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει σειρά επισκέψεων σε σημαντικούς φορείς και έργα της πόλης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και στήριξης έργων υποδομής, εκπαιδευτικών δομών και μεταφορικών δικτύων στην περιοχή.



Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά στις 10:30, με επίσκεψη στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), όπου θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, μεταφορικών υποδομών και καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών. Η επίσκεψη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων στον τομέα της κινητικότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, επιθεωρώντας τις εργασίες αναβάθμισης και ανάπτυξης των σχολικών υποδομών. Οι επισκέψεις αυτές τονίζουν τη σημασία που δίνεται στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης για τους μαθητές.



Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ένα κομβικό σημείο για την οικονομική ανάπτυξη και τις εμπορευματικές μεταφορές της βόρειας Ελλάδας. Με την παρουσία του πρωθυπουργού, αναδεικνύεται η σημασία της συνεχούς στήριξης κρίσιμων υποδομών για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.