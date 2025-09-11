Τηλεφώνημα Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ - «Ανεπίτρεπτη παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani (Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί).



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.