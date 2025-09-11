Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κατάρ Ισραήλ Ντόχα Χαμάς Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ - «Ανεπίτρεπτη παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας»

Τι ειπώθηκε στην επικοινωνία των δύο ηγετών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani (Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κατάρ Ισραήλ Ντόχα Χαμάς Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader