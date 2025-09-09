Ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ - Ποιους ηγέτες της Χαμάς χτύπησαν

Νέα αεροπορικά πλήγματα, αυτή τη φορά σε καταριανό έδαφος, για την εξάρθρωση της ηγεσίας της Χαμάς εξαπέλυσαν οι ισραηλινές IDF. Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε την Τρίτη (9/9) αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, σε μια προσπάθεια να εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF) και την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, η στοχευμένη επίθεση είχε ως στόχο ανώτερους ηγέτες της Χαμάς που διευθύνουν τις δραστηριότητες της οργάνωσης εδώ και χρόνια. Ο στρατός δήλωσε ότι οι ηγέτες αυτοί ήταν άμεσα υπεύθυνοι για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου καθώς και για τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Το κτίριο που έπληξαν οι IDF στην Ντόχα του Κατάρ, φωτό: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Πληροφορίες που μετέδωσαν το Al Arabiya και το Al Hadath, επικαλούμενα πηγές έφεραν ως στόχους των ισραηλινών πληγμάτων τους ηγέτες της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια και Χάλεντ Μασάλ.

Ο Χάλεντ Μασάλ είχε διατελέσει πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 1996 έως το 2017. Φωτό αρχείου: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Israeli strike on Doha kills Hamas leaders Khalil al-Hayya and Khaled Mashal, Al Arabiya and Al Hadath report, citing sources. pic.twitter.com/9dWnVztkOH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Πλήγμα ακρίβειας με «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή Αλ-Κατάρα της πρωτεύουσας. Δεν είναι ξεκάθαρο για την ώρα αν υπήρξαν θύματα από την επίθεση.

Χαμάς: Οι διαπραγματευτές επιβίωσαν

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Ο στρατός τόνισε ότι πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση πληγμάτων σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών. Σύμφωνα με το israelhayom, η ηγεσία της οργάνωσης της Χαμάς εδρεύει στην πόλη, με τα γραφεία της να βρίσκονται στη συνοικία Αλ-Κατάρα, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το Κατάρ καταδίκασε την ενέργεια αυτή, την οποία χαρακτήρισε ως «δειλή ισραηλινή επίθεση» κατά της πολιτικής έδρας της Χαμάς, στην Ντόχα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Majed Al Ansari, χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», αναφέρει το AP.

Η εξόριστη ηγεσία της Χαμάς έχει από καιρό την έδρα της στο Κατάρ, το οποίο έχει διατελέσει μεσολαβητής στις συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για αρκετά χρόνια, ακόμη και πριν από τον τελευταίο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.