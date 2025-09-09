Νέα εντολή εκκένωσης έστειλε το Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας - Νετανιάχου: «Φύγετε τώρα»

Νέα προειδοποίηση να εκκενώσου περιοχές που πρόκειται να βομβαρδιστούν έστειλε ο Ισραηλινός στρατός στους κατοίκους περιοχών της Γάζας το πρωί της Τρίτης 09/09.

Συγκεκριμένα, ο IDF προχωρά στο σχέδιο της νέας επιχείρησης που σκοπό έχει την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.

The attack of Gaza City proceeds forward. Israel calls for full evacuation of civilians out of the city.



“URGENT!: To all residents of Gaza and those in all its neighborhoods, from the Old City and Tuffah in the east to the sea in the west: The Israel Defense Forces are… https://t.co/4skSgsx2ti — John Spencer (@SpencerGuard) September 9, 2025

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε απευθυνθεί προς τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα, τη Δευτέρα 08/09 να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ στοχεύει στα προπύργια της Χαμάς

Πάντως, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει κτίρια τα οποία κατονομάζει στόχους όπου βρίσκονται κρυμμένα στελέχη της Χαμάς. Τη Δευτέρα, ακόμη μία πολυκατοικία, η τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών, καταστράφηκε στην πόλη της Γάζας. Όπως σχολιάστηκε, η εν λόγω πολυκατοικία θεωρούνταν το τελευταίο προπύργιο της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης μέσα στον θύλακα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς διαψεύδει κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια, εντός των οποίων κατοικούν δεκάδες οικογένειες, για να οργανώνει τις δράσεις της. Μάλιστα το Ισραήλ είχε ζητήσει στους ενοίκους να το εκκενώσουν αφού επρόκειτο να χτυπηθεί.