«Φύγετε τώρα!»: Νέα προειδοποίηση Νετανιάχου στους κατοίκους της Γάζας - Έρχεται η χερσαία επέμβαση

Νέα αυστηρή προειδοποίηση τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή, απηύθυνε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμερα Δευτέρα (8/9), μετά την επίσκεψή του στον τόπο της αιματηρής επίθεσης στην ανατολική Ιερουσαλήμ όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους κατοίκους στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα να φύγουν, ενώ το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

«Εκμεταλλεύομαι αυτήν την ευκαιρία για να πω στους κατοίκους της Γάζας, ακούστε με προσεκτικά: έχετε προειδοποιηθεί – φύγετε τώρα!», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι οι δυνάμεις του ισραληνικού στρατού οργανώνονται και συγκεντρώνονται αυτήν την στιγμή στην πόλη της Γάζας για έναν χερσαίο «ελιγμό».