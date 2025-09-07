Ισραήλ: Ισοπέδωσε κι άλλο πολυώροφο κτίριο στην Πόλη της Γάζας

Νέο πλήγμα προκάλεσε το Ισραήλ σε πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, έπειτα από εντολή εκκένωσης που εξέδωσε νωρίτερα την Κυριακή (7/9).



«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση.



Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.



Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, από το πλήγμα στο κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, επικράτησε πανικός.



Η επίθεση ακολούθησε μια προηγούμενη επίθεση στον Al Jazeera Club στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκεται ένας άλλος καταυλισμός με σκηνές.