ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς παραδώσει όπλα και ομήρους

Την πεποίθησή του ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος με τη Χαμάς θα μπορούσε να τελειώσει σε περίπτωση που η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωνε τους ομήρους εξέφρασε ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ.

Ο Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε την Κυριακή επίσης ότι η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της και να αφοπλιστεί προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Γάζα.

Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.

Ήχησαν σειρήνες στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφός του, εν μέσω του πολέμου που μαίνεται ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Αφότου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην περιοχή του Νετιβότ και στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το κεντρικό τμήμα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι το ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και ότι το άλλο έπεσε σε άδεια περιοχή.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που πυρά από τη Λωρίδα της Γάζας απειλούν τη Νετιβότ, στο νότιο Ισραήλ, πόλη με περίπου 50.000 κατοίκους η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, κατέστρεψε πολυώροφα κτίρια στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας και ζήτησε από τους κατοίκους της να απομακρυνθούν από αυτήν, σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.