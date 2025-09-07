Ισραήλ: Κανονικά λειτουργεί το αεροδρόμιο Ραμόν - Νέες εντολές του στρατού για εκκένωση στη Γάζα

Κανονικά λειτουργεί πλέον το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, αφότου ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του νωρίτερα την Κυριακή, όταν ένα drone από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να αναχωρήσει σύντομα.



Δύο τραυματίες από τα θραύσματα



Εξαιτίας της πτώσης του drone, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από τα θραύσματα, σημειώνει η εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ έγινε προσπάθεια για τη διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.



A One-Way Attack Drone launched from Yemen by the Houthi struck the passenger terminal at Ramon Airport in southern Israel.



The airspace over Ramon Airport has been closed to all air traffic. pic.twitter.com/dxjin0atrw — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 7, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.



Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή η πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.



Νέες ισραηλινές εντολές για εκκένωση της Γάζας



O αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα μία νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.



Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.