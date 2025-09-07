Ισραήλ: Έκλεισε το αεροδρόμιο Ραμόν μετά από επίθεση με drone των Χούθι - 1 τραυματίας

O εναέριος χώρος του νοτίως του Ισραήλ άνωθεν του διεθνούς αεροδρομίου Ραμόν έκλεισε σήμερα, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το drone εκτοξεύθηκε από τους Χούθι στην Υεμένη χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη.

Το drone χτύπησε τον τερματικό σταθμό επιβατών στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ζημιές. μαύρος καπνός άρχισε να σηκώνεται.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει έρευνα για το γεγονός ότι δεν ήχησαν σειρήνες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ένας ελαφρά τραυματίας

Ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα μετά από επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση των σωστικών συνεργείων της περιοχής.

Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία καθώς από την επίθεση έπαθαν κρίσεις πανικού.