«Τελευταία προειδοποίηση» Τραμπ: Είναι καιρός η Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους μου

Μια «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς εξέδωσε την Κυριακή (7/9) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζοντάς την να αποδεχτέι τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από την Λωρίδα της Γάζας.



«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους Όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.



Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.



Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.