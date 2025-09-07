«Κλειδώνει» για 15 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο

«Κλειδώνει» η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, αντί την Τρίτη στις 16/9 που είχε αρχικά ορισθεί και εξαγγελθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να μεταβεί στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια ο Πατριάρχης αναμένεται να αφιχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με ιδιωτικό αεροσκάφος στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Επίσης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναμένεται να συναντηθεί με μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας, καθώς και με εκπροσώπους του Διπλωματικού Σώματος, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες επισκέψεις.



Ο σκοπός του ταξιδιού του Πατριάρχη είναι να παραλάβει βραβείο του Ιδρύματος Templeton και τα συν αυτώ συνημμένα για «τις πρωτοποριακές του προσπάθειες να γεφυρώσει την επιστημονική και πνευματική κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο, ενώνοντας ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων σε μία κοινή δράση για την προστασία της δημιουργίας», όπως έχει σημειώσει το Ίδρυμα. Επίσης ο Πατριάρχης με την ευκαιρία θα υποβληθεί και σε ιατρικές εξετάσεις.

