ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται στις ΗΠΑ από το βράδυ της Κυριακής (14/9), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απόψε ο Παναγιώτατος είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση: το ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συνάντηση ξεκίνησε στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) και ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

Πάντως, κατά την άφιξη και είσοδο του Πατριάρχη δεν τηρήθηκε το σύνηθες πρωτόκολλο με τους πολιτικούς ηγέτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τον καλωσόρισε στην είσοδο του Λευκού Οίκου αλλά τον υποδέχθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο πρώτος θρησκευτικός ηγέτης που υποδέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος πραγματοποιεί 11ήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ όπου θα έχει επαφές τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, θα λάβει τιμητικές διακρίσεις στέλνοντας το μήνυμα της «ειρήνης και της αλληλεγγύης», ενώ θα του δοθεί η δυνατότητα να αναδείξει παράλληλα και τα διεθνή ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Ποιοι υποδέχτηκαν τον Βαρθολομαίο - Ποιο το πρόγραμμά του

Την Κυριακή, τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο πλήθος πιστών, ιερέων και μαθητών. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο πανοσιολογιότατος Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος και ο τριτεύον πατριαρχικός διάκονος Βαρνάβας.

Κατά την υποδοχή, παρών ήταν και ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος και ο Επίσκοπος Ναζιανζού, κ. Αθηναγόρας.

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, ξεκινώντας από τον Λευκό Οίκο όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

EPA/JIM LO SCALZO

Στη συνέχεια, θα καταθέσει στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον στρατηγό Άντριου Πόππας. Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος στην Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γεύμα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, στο οποίο θα συμμετέχουν νομοθέτες και από τα δύο κόμματα, καθώς και δεξίωση στην ενορία Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Την Πέμπτη (18/9) ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν. Εκεί θα τελέσει δοξολογία, θα συναντήσει νέους Ορθοδόξους και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή τη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Βραβείο Templeton. Η τελετή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούντολ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφτεί την ελληνορθόδοξη ενορία στα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τέλος, την Κυριακή θα τελέσει τη θεία λειτουργία μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.