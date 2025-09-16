Βαρθολομαίος-Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Διάλογος για ειρήνη, Χριστιανούς και ιστορική συνάντηση με Πάπα

Μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στον Λευκό Οίκο, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πρόκειται για τον έκτο κατά σειρά Αμερικανό Πρόεδρο που συναντά ο Παναγιώτατος κατά την πολύχρονη Πατριαρχική του διακονία, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία και επιρροή του Οικουμενικού Θρόνου στη διεθνή σκηνή.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέρχεται του Λευκού Οίκου (φωτο: flash.gr)

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο και διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για την κατάσταση των Χριστιανών που ζουν στην Τουρκία, δείχνοντας διάθεση να κατανοήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Πρόεδρο για τις ενέργειες και την προσπάθειά του υπέρ της ειρήνης, ιδίως με αναφορά στην Ουκρανία, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε και στην κρίσιμη κατάσταση των Χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Φωτ.: Reuters

Η ιστορική συνάντηση με τον πάπα Λεόντα

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην επικείμενη επίσκεψη του πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Τουρκία, με σκοπό να τιμήσει από κοινού με τον Παναγιώτατο την 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, ενός γεγονότος που θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της Χριστιανοσύνης.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, Ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα, έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ιστορική αυτή πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τον διαχριστιανικό διάλογο.

Συλλυπητήρια Βαρθολομαίου για τον Τσάρλι Κερκ

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο για τη δολοφονία του στενού του συνεργάτη και φίλου Τσάρλι Κερκ, ενώ ευχαρίστησε θερμά για τη θερμή φιλοξενία και το δώρο που του προσφέρθηκε.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν εξέχοντες Ιεράρχες και συνεργάτες του Θρόνου, μεταξύ των οποίων οι Σεβ. Αμερικής Ελπιδοφόρος, Λαοδικείας Θεοδώρητος και Σηλυβρίας Μάξιμος, ενώ τον Πρόεδρο πλαισίωναν ο Αντιπρόεδρος και κορυφαίοι συνεργάτες του, όπως οι Reince Priebus και Michael Kratsios.

Η συνάντηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διπλωματική επαφή· έρχεται να υπογραμμίσει τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πυλώνα ειρήνης και διαλόγου, αλλά και την πρόθεση της αμερικανικής ηγεσίας να στηρίξει τις χριστιανικές κοινότητες σε κρίσιμες περιοχές του κόσμου.