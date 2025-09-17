Ο Γκας Μπιλιράκης καλωσόρισε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον

Πριν λίγο, ο γνωστός Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιρακης, ο οποίος καθημερινά μάχεται για τα εθνικά μας θέματα στο Κογκρέσο, καλωσόρισε τον Παναγιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον.

«Ήταν μια τεράστια ευλογία και μια μοναδική τιμή να καλωσορίσουμε τον Παναγιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η αυτού Αγιότητα είναι ο σεβαστός πνευματικός ηγέτης 300.000.000 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως και είναι ο 273ος διάδοχος του ιδρυτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιλιράκης.

It was an immense blessing and a singular honor to welcome His All-Holiness Bartholomew Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch. His All Holiness is the revered spiritual leader of 300,000,000 million Orthodox Christians worldwide and is the… pic.twitter.com/KGHYn41TkX — Gus Bilirakis (@RepGusBilirakis) September 17, 2025

Γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη παρέθεσε ο πρόεδρος της Αμερικανικής βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον φιλοξένησε παράθεσε γεύμα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, κάτι το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία του Οικουμενικού Πατριάρχη ως πνευματικού ηγέτη. Αυτή η επίσκεψη δεν ήταν μόνο μια στιγμή βαθιάς πνευματικής σημασίας, αλλά και μια ισχυρή απόδειξη των διαρκών δεσμών πίστης, παράδοσης και ενότητας που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών.

«Μας ενέπνευσε πραγματικά η σοφία, η ταπεινότητα και η ακλόνητη δέσμευση του Παναγιώτατου στην ειρήνη και τον διαθρησκευτικό διάλογο. Είθε η επίσκεψή του να ενισχύσει τους δεσμούς που μας ενώνουν και να φωτίσει το μονοπάτι προς μεγαλύτερη κατανόηση και αρμονία στις κοινότητές μας», κατέληξε ο κ. Γκας Μπιλιράκης.