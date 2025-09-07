Τραμπ: Έτοιμος για τη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.



«Είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο US Open στη Νέα Υόρκη. «Ναι, είμαι», απάντησε ο πρόεδρος.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Πέμπτη τη σημασία της ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα και «όλες τις χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία».



«Η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό πίεση και όλες οι χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία βρίσκονται υπό πίεση, και θα συνεχίσουμε με αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «δευτερεύουσες κυρώσεις και ειδικοί εμπορικοί δασμοί» μπορούν να βοηθήσουν.



Αμερικανικά μέσα έχουν σημειώσει προηγουμένως ότι ο Τραμπ ήταν όλο και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου στην επίτευξη της ειρήνης.



Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος. «Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας

Πηγή: Reuters

Υπενθυμίζουμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεσή της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, αναπτύσσοντας πάνω από 800 drones και χτυπώντας για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο.



Ένα βρέφος ήταν μεταξύ των τουλάχιστον δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones σε διάφορα κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το γραφείο της πόλης του Κιέβου.