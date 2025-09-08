Τραμπ: Ξανά στις ΗΠΑ οι Ευρωπαίοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβούν Ευρωπαίοι ηγέτες είτε σήμερα Δευτέρα είτε αύριο Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει «σύντομα» και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σηματοδότησε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Μόσχας, επισημαίνει το BBC.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι κυρώσεις είναι «σωστή ιδέα» και προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Με φόντο τη μεγαλύτερη ρωσική αεροπορική επιδρομή

Αυτό συμβαίνει καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή κατά της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και χτυπώντας για πρώτη φορά το κύριο κυβερνητικό κτίριο της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Μετά την επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με την όλη κατάσταση».

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη ξεχωριστά», δήλωσε ο Τραμπ. Δεν ήταν σαφές σε ποιους αναφερόταν ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας από τότε που ο Τραμπ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Παρέμβαση Ζελένσκι για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία

Μιλώντας στο ABC News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τους ευρωπαίους εταίρους «δεν είναι δίκαιη».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας από τη Ρωσία και, παρεμπιπτόντως, οτιδήποτε, οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνίες αν θέλουμε να τους σταματήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε επίσης τα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι η ιδέα να επιβληθούν δασμοί στις χώρες που συνεχίζουν να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία είναι σωστή», δήλωσε.

Η Ρωσία έχει πουλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας περίπου 985 δισ. δολαρίων από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με το think tank Centre for Research on Energy and Clean Air.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η Κίνα και η Ινδία. Η ΕΕ έχει μειώσει δραματικά - αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς - τις αγορές ρωσικής ενέργειας. Τον Ιούνιο, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδια για τον τερματισμό όλων των αγορών έως το 2027.