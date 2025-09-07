Αμερικανική ιθαγένεια: Γιατί γίνεται πιο δύσκολη από ποτέ η απόκτηση της

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τα πάντα στις εξετάσεις για την απόκτηση της αμερικανικής ιθαγένειας, κάνοντας τις εξετάσεις και τα προαπαιτούμενα πιο δύσκολα, ενώ τροχοδρομεί και την αποπολιτογράφηση Αμερικανών που πήραν πρόσφατα την ιθαγένεια.



Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να κάνει το τεστ για να γίνει κάποιος πολίτης των ΗΠΑ πιο δύσκολο, με μια απαίτηση για έκθεση που θα πρέπει να γράφουν οι εξεταζόμενοι. Δεδομένου του ότι πολλοί μετανάστες δεν έχουν τα αγγλικά ως την μητρική τους γλώσσα, καταλαβαίνει κανείς ότι το να γράψει κάποιος μια έκθεση στα αγγλικά είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει για μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών, ενώ η ομάδα του θέλει επίσης να περιορίσει ακόμα και τη νόμιμη μετανάστευση - ένα σχέδιο που ήδη δέχεται κριτική από τους υποστηρικτές της μετανάστευσης. Το νέο προαπαιτούμενο, οι μετανάστες να γράφουν έκθεση, έρχεται λίγες μόνο μέρες αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι θα εφαρμόσουν αυξημένο έλεγχο σχετικά με το εάν οι αιτούντες για υπηκοότητα πληρούν ένα πρότυπο για «καλό ηθικό χαρακτήρα».

Θα αποπολιτογραφήσει Αμερικανούς που πήραν πρόσφατα την ιθαγένεια

Ο Τζόσεφ Έντλοου, διευθυντής των Υπηρεσιών Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε τα πρότυπα πολύ χαλαρά, οδηγώντας την κυβέρνηση να ανακαλέσει ορισμένες εγκρίσεις υπηκοότητας που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως.

Ο Έντλοου είπε ότι έχει ήδη παραπέμψει πολλές υποθέσεις για αποπολιτογράφηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έρχονται περισσότερες παραπομπές, είπε, αλλά δεν ανέφερε πόσες είναι αυτές.

Στο οικονομικό έτος 2024, το τελευταίο έτος της θητείας του προέδρου Μπάιντεν, περισσότεροι από 818.000 άνθρωποι ορκίστηκαν ως πολίτες των ΗΠΑ, από 625.000 το 2020, το τελευταίο έτος της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο Έντλοου είπε ότι η τρέχουσα εξέταση για την απόκτηση υπηκοότητας είναι πολύ εύκολη για επιτύχει κανείς. «Τελικά, αυτό που θα ήθελα να δω είναι η μετάβαση σε μια τυποποιημένη εξέταση όπου ένας υποψήφιος πηγαίνει εκ των προτέρων σε ένα εξεταστικό κέντρο, απαντά στις ερωτήσεις, έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα και όχι πηγαίνοντας σε μια εξέταση ρουτίνας που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα περάσει», κατέληξε.