Δεκάδες παιδιά από τη Γάζα αναζητούν ελπίδα στο εξωτερικό - Οι συγκλονιστικές ιστορίες τους

Ο εξάχρονος Ομάρ Αμπού Κουβάικ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μέχρι τα επόμενα γενέθλιά του, το χέρι του ξαναμεγαλώσει.

Είναι ένα από τα χιλιάδες παιδιά της Παλαιστίνης που έχουν χάσει άκρα και αγαπημένα τους πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα ξαναμεγαλώσει όταν γίνω επτά», λέει στη θεία του, τρίβοντας απαλά το αριστερό του χέρι, το οποίο καταλήγει ακριβώς κάτω από τον αγκώνα του.

Ο Ομάρ ήταν ο μοναδικός επιζών μιας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που ισοπέδωσε το σπίτι των παππούδων του στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2023, σκοτώνοντας τους γονείς του, την αδερφή του και όλη του την οικογένεια.

Φωτό: Reuters

Είναι ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα οικογενειών από τη Γάζα που μεταφέρθηκαν από το Κάιρο στη Βηρυτό νωρίτερα αυτόν τον μήνα για ιατρική περίθαλψη.

Η θεία του Ομάρ, Μάχα Αμπού Κουβάικ, λέει ότι τώρα την αποκαλεί «μαμά». «Τώρα φοβάται τα πάντα - τον ύπνο, τους γιατρούς, κάθε δυνατό ήχο. Μου ζητάει να μην είμαι λυπημένη, λέει η θεία του.

«Χαμογέλα, μαμά», λέει ο Ομάρ. «Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι κλαίνε», είπε στο Reuters με σπασμένη φωνή.

«Άφησα τα παιδιά μου στη Γάζα, γιατί ο Ομάρ δεν έχει κανέναν»

Ο Ομάρ ανασύρθηκε από τα ερείπια με σοβαρά εγκαύματα, ένα σπασμένο πόδι και το αριστερό του χέρι ακρωτηριασμένο από την έκρηξη.

Με τα περισσότερα νοσοκομεία της Γάζας να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, η Μάχα ζήτησε βοήθεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο ΠΟΥ βοήθησε ώστε ο Ομάρ να μεταφερθεί στην Αίγυπτο για τη βασική θεραπεία, πριν την μεταφορά του στο Λίβανο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Παλαιστινιακό Ταμείο Αρωγής για τα Παιδιά και ενός ταμείου που ίδρυσε ο Γασάν Αμπού Σιτάχ, ένας Βρετανο-Παλαιστίνιος χειρουργός.

Παλαιστίνιοι στους δρόμους της κατεστραμμένης Γάζας / Reuters

Η Μάχα αναγκάστηκε να αφήσει τα δικά της παιδιά στη Γάζα, προκειμένου να συνοδεύσει τον Ομάρ.

«Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου - να αφήσω τους γιους μου σε μια εμπόλεμη ζώνη», είπε. «Αλλά ο Ομάρ δεν είχε κανέναν άλλο. Δεν μπορούσα να τον αφήσω».

Οι γιατροί στη Βηρυτό εξετάζουν τώρα ένα προσθετικό χέρι και μια επανορθωτική χειρουργική επέμβαση για τον Ομάρ.

«Όλα έγιναν κόκκινα και ήμουν στο έδαφος»

Ο δεκατετράχρονος Αμίρ Χατζάτζ θυμάται μόνο στιγμιότυπα από τη νύχτα που άλλαξε ο κόσμος του: μια κόκκινη λάμψη, μια έκρηξη, μετά σιωπή.

«Απλώς καθόμουν σε μια καρέκλα», είπε, «τότε όλα έγιναν κόκκινα και ήμουν στο έδαφος. Δεν ήξερα καν τι συνέβη», λέει.

Ένα ισραηλινό πλήγμα έπληξε το σπίτι της οικογένειάς του στη βόρεια Γάζα στα τέλη του 2023. Θραύσματα τρύπησαν και τους δύο ώμους, το πόδι και το χέρι του. Αιμορραγούσε για ώρες καθώς τα ισραηλινά τανκς βομβάρδιζαν τον δρόμο τους κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, είπε η μεγαλύτερη αδερφή του Αμίρ, η Αλάα.

Φωτό: Reuters

«Έλεγε συνέχεια, ‘Αφήστε με, σώστε τους εαυτούς σας’», θυμήθηκε η Αλάα. «Αλλά πώς θα μπορούσα να τον αφήσω πίσω;».

Ο Αμίρ αιμορραγούσε για τέσσερις ημέρες σε ένα υπερπλήρες νοσοκομείο. Μέχρι να φτάσουν οι γιατροί σε αυτόν, ήταν πολύ αργά για να σώσουν τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού.

Φυγαδεύτηκε στο Κάιρο, όπου αργότερα το Ταμείο Αρωγής των Παιδιών της Παλαιστίνης κανόνισε τη μεταφορά του στη Βηρυτό. Τώρα περιμένει νευροθεραπεία και φυσικοθεραπεία.

«Προσπαθεί να κρύψει το χέρι του στις φωτογραφίες. Του λέω, ‘Είσαι ήρωας’», δηλώνει η Αλάα στο Reuters.

Τουλάχιστον 45.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί στη Γάζα, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί τραύματα που αλλάζουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). Πάνω από 18.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, μεταξύ ενός συνολικού αριθμού 64.000 νεκρών.

«Ελπίζω ότι η θεραπεία θα τους δώσει μια καλύτερη ζωή»

Η Ολφάτ Αμπντουλκαρίμ Αμπντάλα, μητέρα τριών παιδιών, έφτασε στον Λίβανο με τις δύο τραυματισμένες κόρες της: τη Μέις, 5 ετών, η οποία έχει τρία κατάγματα και ένα σχισμένο νεύρο στο πόδι της, και την Άγια, 7 ετών, η οποία έχασε το δεξί της πόδι.

Μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε το σπίτι τους στη Γάζα στις 8 Νοεμβρίου 2023. «Δεν άκουσα καν την έκρηξη», είπε η Όλφατ, με τη φωνή της μόλις να ξεπερνά τον ψίθυρο.

«Άκουσα μόνο την Άγια να ουρλιάζει. Η Μέις δεν έβγαλε ήχο. Απλώς κοίταξε το αίμα που έτρεχε από μέσα της», ανέφερε.

Η Όλφατ ελπίζει ότι ο πόνος των δύο κοριτσιών της μπορεί τελικά να δώσει τη θέση του στην επούλωση. Οι γιατροί στο Ιατρικό Κέντρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού και στο Παιδικό Ταμείο Ghassan Abu Sittah δήλωσαν ότι η Άγια θα χρειαστεί ένα νέο άκρο, ενώ η Μέις μπορεί να περπατήσει ξανά μόνο με φυσικοθεραπεία.

«Επιμένω στην πιθανότητα ότι αυτή η θεραπεία θα τους δώσει μια καλύτερη ζωή μακριά από τις φρικαλεότητες που έχουν ζήσει», λέει η μητέρα τους.

Ο Μοχάμεντ Ζιάρα, πλαστικός χειρουργός, γεννημένος στη Γάζα, που εργάζεται με αυτά τα παιδιά στη Βηρυτό, δήλωσε ότι τα σχέδια θεραπείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή και προχωρούν όπως αναμενόταν. Οι οργανωτές του προγράμματος ελπίζουν να φέρουν 30 ακόμη τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα στον Λίβανο για θεραπεία.

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα και άνετα», δηλώνει στο Reuters. «Παρέχουμε επίσης όλη την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται για την ανάρρωσή τους», προσθέτει.