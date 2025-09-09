Πλήγμα σε πλοίο που έπλεε για τη Γάζα: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε στον στολίσκο

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ βρισκόταν μέσα στο Familia Madeira που χτυπήθηκε από drone στα ύδατα της Τυνησίας ενώ έπλεε για τη Γάζα, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι το drone χτύπησε το κύριο σκάφος της Global Sumud Flotilla (GSF) ενώ αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του Σιντί Μπου Σαΐντ στην Τυνησία. Το σκάφος υπέστη ζημιές στο κύριο κατάστρωμα και στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κατάστρωμα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η GSF στο X.

Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

«Το σκάφος Family δέχτηκε επίσημη επίθεση. Το drone πέταξε ακριβώς από πάνω του, έριξε τη βόμβα, η οποία εξερράγη και το σκάφος πήρε φωτιά. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά... βομβάρδισαν για άλλη μια φορά ένα σκάφος με πολίτες. Σε τυνησιακό έδαφος», δήλωσε η Yasemin Acar, μία από τους έξι ακτιβιστές που επέβαιναν στο σκάφος.

«Το κύριο σκάφος του στόλου, το Family, δέχτηκε επίθεση. Από ένα drone. Φυσικά, θα πρέπει να επαληθευτεί... αν επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε επίθεση σε αυτόν τον στόλο, τότε υπήρξε επίθεση στην Τυνησία», δήλωσε σε βίντεο η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και εξέχουσα επικρίτρια του Ισραήλ.

Αρνούνται την επίθεση οι αρχές της Τυνησίας

Οι τυνησιακές αρχές, ωστόσο, αρνήθηκαν τις αναφορές για επίθεση με drone, σύμφωνα με το Politico.

Ο Χουτσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας, δήλωσε ότι η έρευνα «συνεχίζεται», αλλά «δεν έχουν εντοπιστεί drones», χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «εντελώς αβάσιμες».

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, ξέσπασε πυρκαγιά στα σωσίβια που βρίσκονταν σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι του Σιντί Μπου Σαΐντ», πρόσθεσε, υποδηλώνοντας ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από τσιγάρο.

Ο στόλος της GSF απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα και έφτασε στην Τυνησία το Σαββατοκύριακο. Αποτελείται από περίπου 20 σκάφη που μεταφέρουν φιλοπαλαιστινιακούς ακτιβιστές από 44 χώρες με προορισμό τη Γάζα, για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει τις προσπάθειες μεταφοράς βοήθειας στη Γάζα ως διαφημιστικά κόλπα. Τον Ιούνιο, οι δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν ένα άλλο πλοίο βοήθειας στο οποίο βρισκόταν η Τούνμπεργκ.