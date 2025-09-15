Πλώρη για Γάζα έβαλαν δύο ελληνικά πλοία από τη Σύρο - Θα ενωθούν με το στόλο Global Sumud Flotilla

Σε πλήρη ανάπτυξη στα ανοιχτά της Μεσογείου βρίσκεται ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια αποστολή αλληλεγγύης στη Γάζα, συγκεντρώνοντας ακτιβιστές από πολλές διαφορετικές χώρες και μεταφέροντας τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινακό θύλακα.

Το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, το ταξίδι τους ξεκίνησαν και δύο ελληνικά πλοία, με τα ονόματα «Οξυγόνο» και «Ηλέκτρα», τα οποία απέπλευσαν από το λιμάνι της Σύρου, με μικρή καθυστέρηση καθώς το Λιμεναρχείο του νησιού δεν είχε εκδόσει τα απαραίτητα έγγραφα. Στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να ενωθεί με τον διεθνή στολίσκο και να κατευθυνθούν όλοι μαζί προς τη Γάζα.

Τα πλοία που αναχώρησαν από τη Σύρο για τη Γάζα. Φωτό: Reuters

«Από τη Σύρο στη Γάζα, από την Ελλάδα στην Παλαιστίνη: σαλπάρουμε για να σπάσει ο αποκλεισμός, να σταματήσει η γενοκτονία, να ακουστεί ξανά δυνατά η φωνή ενός λαού που αγωνίζεται για ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση του March to Gaza_Greece.

Αναχώρησε και η αποστολή από την Τυνησία

Έπειτα από πολλές αναβολές, τα υπόλοιπα πλοία του Global Sumud Flotilla αναχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9) από την Τυνησία. Σημειώνεται ότι στην αποστολή αυτή συμμετέχει και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ καθώς και η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

«Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον λαό της Γάζας και (να του πούμε) ότι ο κόσμος δεν τον έχει ξεχάσει», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πριν την αναχώρηση του στολίσκου από το λιμάνι Μπιζέρτα, στη βόρεια Τυνησία.

Φωτό: Reuters

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Φωτό: Reuters

Περίπου 20 πλοία αναχώρησαν από το Μπιζέρτα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Τα πλοία που έφτασαν στην Τυνησία από την Ισπανία μετακινήθηκαν στο Μπιζέρτα, μετά την επεισοδιακή παραμονή τους στο Σίντι Μπου Σαΐντ κοντά στην Τύνιδα.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι δύο από τα πλοία του έγιναν στόχος επιθέσεων με drones επί δύο νύχτες, την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά το δεύτερο περιστατικό, οι τυνησιακές αρχές κατήγγειλαν «μια προμελετημένη επίθεση» και πρόσθεσαν ότι διεξάγουν έρευνα.

Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία όπως και η Τούνμπεργκ επέβαινε και στο πλοίο Madleen το οποίο αποπειράθηκε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο AFP ότι «φυσικά» ανησυχεί για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων και πρόσθεσε: «προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια».

Η αναχώρηση του στολίσκου από την Τυνησία αναβλήθηκε πολλές φορές για λόγους ασφαλείας, λόγω των καθυστερήσεων στην προετοιμασία κάποιων πλοίων και των καιρικών συνθηκών.