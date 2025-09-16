Το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα την πόλη της Γάζας - Εκρήξεις που «σείουν τη γη»

Αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου βρίσκεται η πόλη της Γάζας, αφού από τη νύχτα της Δευτέρας (15/9) το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τον αστικό ιστό αναγκάζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να εκτοπιστούν την ίδια ώρα που οι νεκροί αυξάνονται με τρομακτικούς ρυθμούς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα που ηγείται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί τη Χαμάς ότι δεν διαθέτει παρά μόλις μερικές ημέρες για να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί. Θεωρούμε συνεπώς ότι έχουμε πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας όχι πλέον για «μήνες» αλλά «μερικές ημέρες», ως «εβδομάδες» το πολύ.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές, κι οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μέσω X.

Ανατριχιαστική η μαρτυρία 25χρονου κατοίκου της Γάζας

Όλα αυτά, την ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε κατά την επίσκεψή του στη χώρα της Μέσης Ανατολής την υπόσχεση πως η «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ συνεχίζεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξαλείψει τη Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί, ωστόσο, προς τους Παλαιστίνιους ήταν εξαιρετικά σφοδροί, καταστρέφοντας πολλές κατοικίες, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ παράλληλα το... ανθρώπινο κύμα εκτοπισμένων που αποχωρούν από την Γάζα είναι τεράστιο.

Reuters

«Γίνονται μαζικοί και ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της πόλης.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη» και αναφέρει προκαλώντας ανατριχίλα: «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε, όπου τρία διαμερίσματα πολυκατοικίας ισοπεδώθηκαν εντελώς και υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

«Μεγάλη σφαγή» - Φόβοι για πολλούς νεκρούς μετά τα χτυπήματα

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται εντατικά σε όλη την πόλη της Γάζας και οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζουν να αυξάνονται».

Μάλιστα, κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Reuters

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 49 νεκρούς, οι μισοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Γάζας. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών να αποκτηθεί πρόσβαση σε τομείς του πεδίου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

Τα... μαζεύουν στις ΗΠΑ για την επίθεση στην Ντόχα - «Δεν θα δοθεί αντίστοιχη διαταγή», λέει ο Τραμπ

Μετά την Ιερουσαλήμ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναχωρεί την Τρίτη (16/9) με προορισμό την Ντόχα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Σκοπός της συνάντησης είναι να «επαναβεβαιωθεί η υποστήριξη» της Ουάσιγκτον στο Κατάρ.

Το χτύπημα στην Ντόχα πυροδότησε σπάνια κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ιερουσαλήμ, αφού το Κατάρ συγκαταλέγεται στις χώρες-μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ενώ παράλληλα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα δώσει διαταγή να «βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ».

Παράλληλα, ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών σε σύνοδό τους στην Ντόχα αφιερωμένη στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κάλεσαν να «επανεξεταστούν οι διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ» και να ασκηθούν «διώξεις σε βάρος του».

Ανάγκη για δραστικές λύσεις

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που το τοπίο στο άλλο πολεμικό μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, φέρνουν τον πλανήτη αντιμέτωπο με την ίσως μεγαλύτερη πολεμική κλιμάκωση των τελευταίων χρόνων με τους νεκρούς (σ.σ. δυστυχώς κυρίως άμαχοι) να αυξάνονται ραγδαία. Πλέον, η ανάγκη για άμεσες και δραστικές λύσεις είναι επιτακτική μιας και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει ως ώρας φαίνεται πως έχουν πέσει στο... κενό.

Η παγκόσμια ειρήνη (σ.σ. αν ο όρος υφίσταται ακόμη) βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι με το μέλλον να μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο. Ευθύνη όλων μας πλέον να γίνει απαίτηση, η κάθε λύση να βρίσκεται μέσω διαπραγματεύσεων και να μπει πλέον ένα... στοπ στο ιστορικό αιματοκύλισμα.