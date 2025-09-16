Γάζα: Ατελείωτα τα καραβάνια - Στο φως βίντεο με την Ισραηλινή εισβολή: «Άρχισε η νέα φάση»

Οι πολεμικές ιαχές που ακούγονται από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής καθώς συνεχίζεται η εισβολή του ισραηλινού στρατού (IDF) στη Γάζα, το βράδυ της Δευτέρας 15/09, προκαλούν παγκόσμιο προβληματισμό και ανησυχία.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης 16/09, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα τα βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας οι οποίες έχουν στόχο, όπως τονίζει, να εξοντωθούν τα στελέχη της Χαμάς που βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μεταξύ άλλων, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματά τους εισήλθαν στην καρδιά της πόλης με την υποστήριξη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού. Παράλληλα, σημειώνουν ότι από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεκάδες «τρομοκρατικές υποδομές» έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων με εκρηκτικά.

«Το περασμένο βράδυ, οι IDF επέκτειναν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας σηματοδοτώντας την αρχή της νέας φάσεις των επιχειρήσεων» αναφέρει ο στρατηγός Έφι Ντέφριν σε βίντεο που αναρτήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16/09.

«Με συντονισμένες κινήσεις και χτυπήματα από το έδαφος, τον αέρα αλλά και σε συντονισμό με τις Μυστικές Υπηρεσίες, στοχεύουμε στα επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Η πόλη της Γάζας είναι η "καρδιά" της στρατιωτικής και κυβερνητικής δύναμης της. Η Χαμάς έχει μετατρέψει την πόλη της Γάζας στη μεγαλύτερη ανθρώπινη ασπίδα στην ιστορία» προσθέτει.

Η στιγμή που τα άρματα μπαίνουν στη Γάζα

Σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF νωρίτερα, οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας εισέρχονται στην Πόλη.

Όπως τονίζουν οι Times of Israel, στη μεραρχία συμπεριλαμβάνονται αλεξιπτωτιστές και μονάδες κομάντο ενώ τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αναζητώντας κάποια οδό διαφυγής. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπολόγισε ότι περίπου 400.000 κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Φόβοι για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε από την πλευρά της ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Αίγυπτος: Το Ισραήλ είναι εχθρός μας

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό».

«Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Ντόχα.

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Στην Σύνοδο που διεξήχθη στη Ντόχα, Άραβες και ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Υπενθυμίζεται πως τόσο το Κατάρ όσο και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.