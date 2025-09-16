Ο Flash ζωντανά στα μέτωπα του πολέμου: Έκτακτη εκπομπή με συνδέσεις σε Ισραήλ, Πολωνία και ΗΠΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις εμπόλεμες ζώνες τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ουκρανία. Η Ευρώπη ανησυχεί ιδιαίτερα από όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα μετά και το επεισόδιο με ρωσικό drone στην επικράτεια της Πολωνίας κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση και στους κόλπους του ΝΑΤΟ.



Λίγες ώρες μετά το αίτημα της Πολωνίας να αποκλειστεί ο εναέριος χώρος για πτήσεις στην Ουκρανία, το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση στην Γάζα εντείνοντας την παγκόσμια ανησυχία για σταθερότητα.

Με προβληματισμό παρακολουθούν και οι ΗΠΑ τις εξελίξεις καθώς φαίνεται οτι η διπλωματία της προηγούμενης περιόδου δεν είχε αποτέλεσμα και αναμένεται αντίδραση σε άλλο ύφος από την Ουάσιγκτον.



Ο Flash.gr παρακολουθεί επί τόπου τις εξελίξεις με απεσταλμένους στο Ισραήλ και την Πολωνία καθώς και τον Δημήτρη Σουλτογιάννη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο Δημήτρης Κρικέλας και στην Πολωνία ο Αντώνης Τριανταφύλλου.



Στις 13.30 ο Flash TV θα μεταδώσει έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για όλες τις εξελίξεις με συνδέσεις στα μέτωπα, όλες τις πληροφορίες και τα σενάρια που εξετάζονται σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.



Στο στούντιο ο Γιάννης Χρηστάκος και ο Σπύρος Μουρελάτος με όλες τις τελευταίες πληροφορίεςκαι το πώς βλέπει η Αθήνα τα όσα συμβαίνουν στις εμπόλεμες ζώνες.



Ο Flash.gr πάντα μπροστά στις εξελίξεις με επί τόπου ενημέρωση και ένα δίκτυο έμπειρων δημοσιογράφων αποτυπώνει ψύχραιμα τα γεγονότα και δίνει μία καθαρή ματιά με ανάλυση για το τι ακολουθεί μετά τα γεγονότα που προκαλούν αναταραχή και αλλαγή σχεδίων στον παγκόσμιο χάρτη.



Η έκτακτη εκπομπή του FLASH TV στις 13.30 , live από τον Flash.gr και το κανάλι του Flash στο youtube.