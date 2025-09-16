Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Υεμένη - Αίγυπτος: Το Τελ Αβίβ είναι εχθρός μας

Κλιμακώνεται η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή αφού από το πρωί το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται δραματικά.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ σφυροκοπά και το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε στείλει προειδοποιητικό μήνυμα ότι αναμένεται χτύπημα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Times of Israel, o στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Yahya Saree, δήλωσε ότι οι αεροπορικές άμυνες της ομάδας εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τα ισραηλινά αεροσκάφη που πραγματοποιούν τις επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το υεμενίτικο δίκτυο Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του λιμανιού.

The Israeli Air Force began to attack in Yemen



The purpose of the attack is to disable the port for several more weeks after the damages from the previous attack were repaired



The Hodeida port is now paralyzed!

Mission accomplished! pic.twitter.com/d0vJB7IVtH — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) September 16, 2025

Αίγυπτος: Το Ισραήλ είναι εχθρός μας

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό».

«Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Ντόχα.

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Στην Σύνοδο που διεξήχθη στη Ντόχα, Άραβες και ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Υπενθυμίζεται πως τόσο το Κατάρ όσο και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.