«Καίγεται» η Γάζα - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση - Το στίγμα Νετανιάχου

Μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στην πόλη της Γάζας, με δύο μεραρχίες των IDF και δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πεδίο, σύμφωνα με τους Times of Israel.



Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Gideon’s Chariots B», είχε προετοιμαστεί εδώ και εβδομάδες μέσα από συνεχείς βομβαρδισμούς σε στόχους της Χαμάς – ακόμη και σε πολυώροφα κτίρια – καθώς και περιορισμένες χερσαίες κινήσεις στα περίχωρα και σε δυτικές συνοικίες της πόλης.



Ενδεικτικό της σφοδρότητας της ισραηλινής επίθεσης είναι το γεγονός ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 850 χτυπήματα της Πολεμικής Αεροπορίας στην πόλη της Γάζας.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025





Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού στρατού, στην επιχείρηση συμμετέχουν ήδη η 162η και η 98η μεραρχία, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενταχθεί και η 36η, ενισχύοντας περαιτέρω την πίεση με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφηκε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνταν σε νέες περιοχές πέρα από αυτές που ελέγχουν.



Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του Flash στο Τελ Αβίβ Δημήτρης Κρικέλας οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί προβλέπουν προέλαση βαθύτερα μέσα στην πόλη και σταδιακή περικύκλωση, με στόχο την εξουδετέρωση των δυνάμεων της Χαμάς. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες μαχητές της οργάνωσης μέσα στη Γάζα, την ώρα που περίπου 600.000 άμαχοι δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί από την περιοχή.



Επικεφαλής της επιχείρησης έχει τεθεί ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενώ για τις ανάγκες της μάχης έχουν κληθεί περίπου 60.000 νέοι έφεδροι, πέραν των 70.000 που βρίσκονται ήδη σε εφεδρεία. Παρά τις φήμες για κόπωση, οι IDF υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή των εφέδρων παραμένει υψηλή, αγγίζοντας το 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ πρέπει να γίνει Αθήνα και σούπερ Σπάρτη μαζί»

Αναγνωρίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα «είδος απομόνωσης», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιστεύει πως ότι η χώρα του «πρέπει να προσαρμοστεί», προτείνοντας μάλιστα να μιμηθεί την Αρχαία Ελλάδα.



Μιλώντας στο οικονομικό συνέδριο «Πενήντα Πολιτείες – Ένα Ισραήλ», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Τελ Αβίβ, παρουσία της μεγαλύτερης αντιπροσωπείας Αμερικανών νομοθετών που έχει επισκεφθεί ποτέ τη χώρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει μεταξύ άλλων με την παραγωγή όπλων, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση του Ισραήλ από ξένα κράτη.



«Μπορούμε να βγούμε από αυτήν την απομόνωση; Ναι. Είμαι θιασώτης της ελεύθερης αγοράς, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια σημάδια αυτάρκειας. Το Ισραήλ θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν τη Σπάρτη, διάσημη για τους πολέμους της με την αρχαία Αθήνα. «Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε βιομηχανίες όπλων εδώ. Θα γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη μαζί. Τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να αμυνθούμε και να ξέρουμε πώς να επιτεθούμε στους εχθρούς μας».



Το Ισραήλ φτάνει έτσι στο σημείο να συγκρίνει τον εαυτό του με ένα κράτος που έχει ταυτιστεί με μιλιταριστικές αρχές – το οποίο έκανε μόνο πολέμους και σύμφωνα με τη μυθολογία πέταγε τα ανάπηρα παιδιά στον Καιάδα – ενώ παράλληλα ισοπεδώνει ότι έχει απομείνει από τη Γάζα, αναδεικνύοντας έτσι τη βαθιά αντίφαση ανάμεσα στη μυθοποιημένη εικόνα στρατιωτικής υπεροχής που προβάλλει για τον εαυτό του και στην ωμή πραγματικότητα των καταστροφικών του πρακτικών.