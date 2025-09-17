Γάζα ώρα μηδέν: Το Ισραήλ ανοίγει πέρασμα 48 ωρών στα «καραβάνια της απελπισίας» ενώ η πόλη φλέγεται

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (17/9) τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επισήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Φωτ.: Reuters

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Γάζα, αναζητώντας διέξοδο από τις συγκρούσεις. Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει, καθώς οι μαζικοί εκτοπισμοί, οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί δημιουργούν συνθήκες απόλυτης απόγνωσης.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που βγαίνουν στο «φως» από την περιοχή της Γάζας, με καραβάνια με χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η στιγμή που τα άρματα μπαίνουν στη Γάζα

Όλα αυτά την ώρα που η χερσαία επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στην Πόλη της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η Πόλη της Γάζας σφυροκοπείται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ άρματα μάχης εισχωρούν βαθύτερα στο έδαφος. Στο στόχαστρο φέρεται να βρίσκεται ο Αλ Χαντάντ, νέος ηγέτης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η πρόσφατη επιχείρηση εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ ήταν «απολύτως δικαιολογημένη», κατηγορώντας την Ντόχα ότι φιλοξενεί και χρηματοδοτεί την οργάνωση.

Φωτ.: Reuters

Σύμφωνα με βίντεο των IDF, δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας έχουν εισέλθει στην πόλη με τη στήριξη αεροπορίας και ναυτικού, ενώ η 162η Μεραρχία επιχειρεί σε επαρχιακές περιοχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συμμετάσχει και η 36η Μεραρχία. Ο στρατός αναφέρει ότι έχουν πληγεί δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

Όπως τονίζουν οι Times of Israel, στη μεραρχία συμπεριλαμβάνονται αλεξιπτωτιστές και μονάδες κομάντο ενώ τις επόμενες ημέρες, μια τρίτη μεραρχία, η 36η, θα ενταχθεί στην επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «η επιστροφή των ομήρων αποτελεί εθνικό καθήκον και ηθική υποχρέωση», τονίζοντας πως ο συνδυασμός χερσαίων επιχειρήσεων, στοχευμένων πληγμάτων και ακριβούς πληροφόρησης φέρνει το τέλος του πολέμου πιο κοντά.

Φωτ.: Reuters

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε λακωνικά πως «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί», προειδοποιώντας ωστόσο τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Φωτ.: Reuters

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρέσβης στο Τελ Αβίβ, Μάικ Χάκαμπι, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα σεβαστούν μια πιθανή απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την κυριαρχία του στη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας τον όρο και προτιμώντας τον βιβλικό προσδιορισμό «Ιουδαία και Σαμάρια».

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά στόματος της Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας, προειδοποιεί ότι η ισραηλινή επιχείρηση επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση, ενώ η Αίγυπτος κάνει λόγο για «κίνδυνο απόλυτου χάους» και κατηγορεί τη διεθνή κοινότητα για αδράνεια. Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την καταστροφή της Γάζας «απαράδεκτη» πολιτικά, ηθικά και νομικά.