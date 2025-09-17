Politico: Ο πόλεμος στη Γάζα αποκαλύπτει τη βαθιά διχόνοια της Ευρώπης

Το σφυροκόπημα του Ισραήλ στην Γάζα που έχει προκαλέσει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό δράμα, με τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, έχει φέρει την διεθνή κοινότητα μπροστά στις ευθύνες τους για την προστασία των αμάχων.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, αποκάλυψε την Τετάρτη τα σχέδια για υποβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και επιβολή κυρώσεων σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους λόγω των διαπιστώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Αξίζει να σημειωθεί η κρισιμότητα του χρόνου ανακοίνωσης, καθώς έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» και την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προβαίνουν σε μεγάλες χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο την κατάληψη στην πόλη της Γάζας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δέχεται τις τελευταίες εβδομάδες αυξανόμενη πίεση να υιοθετήσει σκληρότερη στάση έναντι της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώνεται. Σύμφωνα με την Κάγια Κάλλας, επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, το νέο πακέτο θα επιβάλει δασμούς σε περισσότερο από το ένα τρίτο του εμπορίου του Ισραήλ με την ΕΕ, το οποίο ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Στη θεωρία, ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός, καθώς η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. «Σίγουρα αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», δήλωσε η Κάλλας στο Euronews σε συνέντευξη την Τρίτη.

Τα προτεινόμενα μέτρα — τα οποία πρέπει ακόμη να εγκριθούν από τα κράτη μέλη — αποσκοπούν στην επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από το Ισραήλ αξίας περίπου 5,8 δισ. ευρώ, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε δύο σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου: τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς.

Οι επιλογές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο περιορισμένες από αυτές που επιδιώκουν ορισμένες χώρες και αξιωματούχοι της ΕΕ.

Μπορεί να πάρει το «πράσινο φως»;

Στην πραγματικότητα, όμως, η πρόταση δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να κερδίσει την απαραίτητη υποστήριξη από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα, ή ίσως ποτέ.

Το ιστορικό των ενεργειών της ΕΕ ενάντια σε αυτό που οι ηγέτες της έχουν καταδικάσει ως ανθρωπογενή λιμό του Ισραήλ φέτος, είναι ένα ιστορικό σκληρών λόγων που αμέσως υπονομεύονται από αδύναμες ενέργειες.

Έχουν περάσει 51 ημέρες από τότε που η Επιτροπή πρότεινε αυτό που τότε θεωρήθηκε ως η πιο ήπια δυνατή κύρωση κατά του Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μαζική πείνα των Παλαιστινίων: την αναστολή τμημάτων του προγράμματος ερευνητικής συνεργασίας «Ορίζοντας Ευρώπη». Αλλά ούτε καν αυτή η περιορισμένη πρόταση προχώρησε πέρα από το στάδιο της συζήτησης.

«Απελπιστικά διχασμένη η ΕΕ»

Ενώ όλο και περισσότερες κυβερνήσεις έχουν λάβει τα δικά τους μέτρα — επιβάλλοντας κυρώσεις σε ισραηλινούς υπουργούς και δεσμευόμενες να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος — η ΕΕ στο σύνολό της παραμένει απελπιστικά διχασμένη.

Όπως παραδέχτηκε η ίδια η φον ντερ Λάιεν την περασμένη εβδομάδα, «αυτό έχει κολλήσει χωρίς πλειοψηφία. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε παράλυτοι». Η «αδυναμία της Ευρώπης να συμφωνήσει», είπε, είναι «οδυνηρή». Η πιο βασανιστική θέση από όλες είναι αυτή της οικονομικής και πολιτικής δύναμης του μπλοκ: της Γερμανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο νέος ηγέτης της Γερμανίας, ο οποίος προέρχεται από την ίδια συντηρητική πολιτική οικογένεια με τη φον ντερ Λάιεν, έχει γίνει όλο και πιο ειλικρινής στις επικρίσεις του προς την κυβέρνηση Νετανιάχου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του καγκελαρίου στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο. Τον περασμένο μήνα απαγόρευσε την εξαγωγή όλων των γερμανικών όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ στη Γάζα.

Αυτό όμως προκάλεσε και αντιδράσεις στο κόμμα του. Τώρα, κανείς στις Βρυξέλλες δεν πιστεύει ότι ο Μερτς θα υποκύψει και θα υποστηρίξει τα σχέδια της φον ντερ Λάιεν να αναστείλει τη συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με το Ισραήλ, ακόμη και αν ορισμένοι πιστεύουν ότι η Γερμανία και άλλες χώρες θα υποστηρίξουν περισσότερες κυρώσεις εναντίον των βίαιων Ισραηλινών εποίκων.

Χωρίς την υποστήριξη της Γερμανίας, οι κυρώσεις στο εμπόριο δεν θα έχουν την υποστήριξη της απαιτούμενης ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ για να τεθούν σε ισχύ. Οι επίσημες κυρώσεις κατά των ισραηλινών υπουργών θα είναι ακόμη πιο δύσκολες, καθώς τα μέτρα αυτά απαιτούν την ομόφωνη υποστήριξη και των 27 κυβερνήσεων της ΕΕ για να εγκριθούν.

Για τον Μερτς το ζήτημα του πώς να διαχειριστεί το Ισραήλ είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ναζιστική κληρονομιά του Ολοκαυτώματος ρίχνει μια μακρά σκιά στη γερμανική πολιτική: Τη Δευτέρα το βράδυ, ο συγκινημένος Μερτς συγκράτησε τα δάκρυά του σε μια ομιλία σε μια συναγωγή στο Μόναχο, καταδικάζοντας ένα νέο κύμα αντισημιτισμού.

«Στην πολιτική και την κοινωνία, έχουμε κλείσει τα μάτια για πολύ καιρό στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν έρθει στη Γερμανία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κοινωνικοποιηθεί σε χώρες προέλευσης όπου ο αντισημιτισμός είναι ουσιαστικά κρατική δοξασία, όπου το μίσος για το Ισραήλ διδάσκεται ακόμη και στα παιδιά», είπε ο Μερτς.

Όπως σημειώνει το Politico, οι χώρες που δεν λαμβάνουν μέτρα για να σταματήσουν τη γενοκτονία ενδέχεται να θεωρηθούν συνένοχες σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία, γεγονός που θεωρητικά θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τα σχέδια κυρώσεων της ΕΕ.

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη. Διπλωμάτες της ΕΕ σημείωσαν ότι αρκετές άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, αρνήθηκαν επίσης να υποστηρίξουν μέτρα για την τιμωρία του Ισραήλ. Ωστόσο, για τον Μερτς, οι εσωτερικές εκτιμήσεις πιθανότατα θα καταστήσουν αδύνατο για την κυβέρνησή του να υποστηρίξει την εκτίμηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενοκτονία, πόσο μάλλον να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό του εμπορίου μεταξύ Ισραήλ και ΕΕ.