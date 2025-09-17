Γάζα: «Η ζωή έγινε αδύνατη», λένε εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι - Προελαύνουν οι ισραηλινές δυνάμεις

«Κανείς δεν ξέρει τι να κάνει», δήλωσε ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος εκτοπίστηκε λόγω της τελευταίας επιχείρησης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους να αναζητούν ένα ασφαλές μέρος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Al Jazeera, ο Abed Alaleem Wahdan τόνισε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να πάνε.

«Όπως μπορείτε να δείτε, έχω μαζέψει τα πράγματά μου. Το μέλλον μοιάζει κατεστραμμένο, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι βομβαρδισμοί είναι παντού», πρόσθεσε.

Δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα εισέβαλαν σε μια μεγάλη κατοικημένη περιοχή της Γάζας, κατά τη δεύτερη ημέρα της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης με στόχο την κατάληψη της περιοχής. Βίντεο δείχνουν άρματα μάχης, μπουλντόζες και θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να κινούνται στα όρια της περιοχής Sheikh Radwan, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας. Πυκνά σύννεφα καπνού είναι ορατά καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ρίχνουν πυροβολικό και καπνογόνα για να καλύψουν την προέλασή τους.

Πηγή: Reuters

Η περιοχή Sheikh Radwan ήταν το σπίτι δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων πριν από τον πόλεμο και θεωρείται μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης.

Κάτοικοι της περιοχής Sheikh Radwan δήλωσαν ότι η εισβολή της Τετάρτης ακολούθησε μια σειρά από σφοδρές αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν κτίρια και κεντρικούς δρόμους σε όλη την περιοχή, σε μια ενέργεια που φαινόταν να αποτελεί προετοιμασία για την χερσαία επίθεση.

Ο Saad Hamada, ένας κάτοικος της περιοχής που έφυγε με την οικογένειά του προς το νότο νωρίτερα την Τετάρτη, δήλωσε στο BBC: «Τα drones δεν άφησαν τίποτα. Χτύπησαν ηλιακούς συλλέκτες, γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, δεξαμενές νερού, ακόμη και το δίκτυο internet. «Η ζωή έγινε αδύνατη, και αυτό είναι που ανάγκασε τους περισσότερους ανθρώπους να φύγουν παρά τον κίνδυνο», σημείωσε.

Σοκ από τον θάνατο νοσηλευτή εξαιτίας ισραηλινών πυρών

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν σοκαρισμένοι από τον θάνατο ενός εκ των νοσηλευτών τους, ο οποίος, όπως είπαν, υπέκυψε χθες στα τραύματα που του προκάλεσαν θραύσματα, έπειτα από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Ο νοσηλευτής, Χουσέιν Αλνατζάρ, ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στην ιατρική κλινική της διεθνούς οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις από πέρυσι τον Ιανουάριο. Η νύφη του και ο ανιψιός του τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό. Πρόκειται για τον δέκατο τρίτο υγειονομικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας», ανέφερε η οργάνωση σε μια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 540 εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αρνηθεί πως στοχοθετεί εργαζόμενους οργανώσεων αρωγής και λέει πως βάζει στο στόχαστρό του μέλη της Χαμάς και υποδομές της στον θύλακα.

Σήμερα, ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε τους 65.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.