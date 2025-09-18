Ισραήλ: 2 νεκροί μετά από επίθεση στα σύνορα Ιορδανίας - Δυτικής Όχθης

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 18/09 στο διασυνοριακό πέρασμα μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ καθώς οι ισραηλινές αρχές δέχθηκαν αναφορά για πυροβολισμούς στην Γέφυρα Άλεμπι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες μαχαίρωσαν άτομα ενώ αρχικά είχαν επιχειρήσει αρχικά να ανοίξουν πυρ με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το όπλο τους.

Παράλληλα, αναφέρεται πως οι δράστες, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού φέρεται να ήταν ιορδανικής καταγωγής, ωστόσο η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Όπως προκύπτει από την αρχική έρευνα, ένας εκ των δραστών οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Πριν ξεκινήσει ο απαραίτητος διασυνοριακός έλεγχος, άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πέρασμα. Στη συνέχεια, βγήκε από το φορτηγό αφού το όπλο του προφανώς μπλόκαρε και άρχισε να μαχαιρώνει τα δύο θύματα. Οι γιατροί που βρίσκονταν επί τόπου διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Εξετάζει το περιστατικό η Ιορδανία

Ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης, Μοχάμεντ αλ-Μομάνι, δήλωσε στο X ότι η Ιορδανία παρακολουθεί τις αναφορές για το περιστατικό.

Στο πρώτο επίσημο σχόλιο από το Αμμάν σχετικά με την επίθεση, ο αλ-Μομανί αναφέρει ότι οι αρμόδιες ιορδανικές αρχές παρακολουθούν το θέμα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες, προσθέτει.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ένοπλος από την Ιορδανία σκότωσε τρεις Ισραηλινούς στο πέρασμα Άλενμπι πριν τον εξουδετερώσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, σε μια επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το σημείο διέλευσης για δύο ημέρες.

Λουτρό αίματος στη Γάζα

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Τέσσερις ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.