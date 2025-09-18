Συναγερμός στο Ισραήλ: Drone των Χούθι έπεσε σε ξενοδοχείο στο Ειλάτ

Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές Αρχές όταν drone που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη κατέπεσε σε ξενοδοχείο στο τουριστικό θέρετρο Ειλάτ στη νότια πλευρά του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμένοι πολίτες,ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ξενοδοχείο υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές. «Ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή όπου ελήφθη η αναφορά σχετικά με την πρόσκρουση», ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος του στρατού.

Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύτηκε «από την ανατολή», που συνήθως χρησιμοποιείται ως κωδικός για την Υεμένη. Από την πλευρά τους, οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη.

🇮🇱 A Houthi one-way attack drone appears to have struck outside the front entrance to the Jacob Eilat Hotel within the coastal city of Eilat in Southern Israel. No casualties have been reported with the hotel only suffering what appears to be minor damage. pic.twitter.com/AfRPQmjacK — OSINT report🚨 (@Tourosenta14746) September 18, 2025

Η αστυνομία της περιοχής του Εϊλάτ έχει αποκλείσει το σημείο της σύγκρουσης και μονάδες της ομάδας πυροτεχνουργών έχουν σπεύσει προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τα συντρίμμια ενός αναχαιτισμένου drone ή για συντριβή νέου.

Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους και τους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή να μείνουν μακριά από το σημείο.

Καταρρίφθηκε δεύτερο drone

Λίγη ώρα αργότερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατάφερε να αναχαιτίσει επιτυχώς άλλο ένα drone που εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ «από τα ανατολικά», σύμφωνα με τον IDF.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται τον στρατό, δεν ακούστηκαν σειρήνες, «σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο».