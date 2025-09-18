«Κόλαση επί γης» η Γάζα: Συνεχίζονται τα «καραβάνια απελπισίας» ενώ ο ισραηλινός στρατός προελαύνει

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τεράστιο κύμα φυγής των αμάχων από την πόλη της Γάζας, ενώ οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζουν την επιχείρηση για την κατάληψη της περιοχής.

Ο μεγαλύτερος οικιστικός ιστός στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον ένας ατέλειωτος σωρός από ερείπια, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να εκπέμπουν SOS για την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους ακόμα 79 άτομα, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την αρχή του πολέμου στη Γάζα να ανεβαίνει στους 65.000, πάντα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Φωτό: Reuters

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι παλαιστινιακές Αρχές και διεθνείς παρατηρείται ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς κάτω από τα ερείπια των κτιρίων βρίσκονται πιθανότατα πολλοί σοροί ανθρώπων που δεν έχουν εντοπιστεί.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη (18/9) για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

The military incursion and evacuation orders in northern #Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatised families into an ever-shrinking area unfit for human dignity.



The injured and people with disabilities cannot move to safety, which puts their lives in grave… pic.twitter.com/d4WwjqWNrE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2025

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Twitter.

«Ταξίδι 22 χιλιομέτρων με τα πόδια»

Η κατάσταση στο πεδίο είναι «καταστροφική», δήλωσε στο Al Jazeera από το Ντέιρ ελ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα, η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Η Τσερέβκο τόνισε ότι υπάρχει μια συνεχής ροή ανθρώπων που φεύγουν από το βορρά με κατεύθυνση την ισραηλινή «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότιο τμήμα του θύλακα. Πρόκειται για ένα ταξίδι 22 χιλιομέτρων που γίνεται με τα πόδια, σε αντίξοες συνθήκες, με πολλούς ανθρώπους τραυματισμένους και φορτωμένους με βαριά αντικείμενα.

Φωτό: Reuters

«Οι συνθήκες υγιεινής είναι τόσο άθλιες που, φυσικά, οδηγούν σε μαζική εξάπλωση ασθενειών, δερματικών εξανθημάτων και κάθε είδους κρίσεων δημόσιας υγείας», δήλωσε η Τσερέβκο.

Σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση, η αξιωματούχος του ΟΗΕ πρόσθεσε ότι ο όγκος των κρίσιμων προμηθειών που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας «δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων».

Φωτό: Reuters

«Προς το παρόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς μας που βασίζονται στην κοινότητα για να αναβαθμίσουμε τα συστήματα και να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο αυτή τη βοήθεια», πρόσθεσε.