ΥΠΟΙΚ Ισραήλ: Η Γάζα είναι χρυσορυχείο ακινήτων - «Μιλάμε με τους Αμερικάνους για τον διαμοιρασμό»

Ως «χρυσορυχείο ακινήτων» χαρακτηρίζει τη Λωρίδα της Γάζας ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς αποκαλύπτοντας ότι οι συνομιλίες για τον διαμοιρασμό της περιοχής με τους Αμερικάνους, μετά τον πόλεμο, βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Υπάρχει μια άνθηση στον τομέα των ακινήτων στη Γάζα που αποδίδει» σημείωσε ο Σμότριτς μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη 17/09 στο Τελ Αβίβ ενώ έχουν σημείωσε ότι «ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς».

«Έχουμε ξοδέψει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά» ανέφερε ο Σμότριτς, προσθέτοντας ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της αναστήλωσης της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Το σχέδιο του Σμότριτς βασίζεται στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, πριν από λίγους μήνες, ο οποίος είχε δηλώσει την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» που ελέγχεται από τους Αμερικανούς.

Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί.

Όπως είναι λογικό, η πρόταση Τραμπ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στον αραβικό κόσμο όσο και στη Δύση με τους Παλαιστίνιους να απορρίπτουν κατηγορηματικά το σχέδιο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για πλήρη κατοχή του παλαιστινιακού θύλακα με την ισραηλινή ακροδεξιά, συμπεριλαμβανομένου και του Σμότριτς, να προωθούν ενεργά τα εν λόγω σχέδια.

Ο Σμότριτς μάλιστα αντέδρασε έντονα και με τη δήλωση του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρχικά χαρακτηριστικά», ένα είδος «υπερ-Σπάρτης». «Διαφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», τόνισε.

