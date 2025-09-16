Νετανιάχου: «Δικαιολογημένο» το πλήγμα στη Ντόχα - Πότε θα συναντήσει τον Τραμπ

«Δικαιολογημένο» χαρακτήρισε το πλήγμα στη Ντόχα του Κατάρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το πλήγμα αυτό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. «Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας: «Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη».

Το «δίδαγμα» της 7ης Οκτωβρίου κατά τον Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς».

Πότε θα συναντήσει τον Τραμπ

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, μετά την προσεχή ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο. Θα τον συναντήσω μετά την ομιλία μου στον ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου μετά από πρόσκληση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό η πρόκληση έγινε μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζουμε πως ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ γνώριζε για το πλήγμα στη Ντόχα, καθώς είχε ενημερωθεί από τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.