Axios: Ο Τραμπ γνώριζε για την επίθεση στη Ντόχα, είχε ενημερωθεί από τον Νετανιάχου

Αυστηρό μήνυμα έστειλα το βράδυ της Δευτέρας 15/09 οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση στη Ντόχα, ο γενικός γραμματέας του CCG, Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, τόνισε ότι «αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες».

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Στο Κατάρ ο Ρούμπιο

Ο υπουργός των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να φτάσει στο Κατάρ την Τρίτη απ' όπου θα εκφράσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον μετά την ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

Axios: Ο Τραμπ είχε ενημερωθεί από τον Νετανιάχου για την επίθεση

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε νωρίτερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.