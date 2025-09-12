Σήμερα η συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στον απόηχο της επίθεσης του Ισραήλ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι και να συζητήσουν τις συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα.

Η συνάντηση με τον Καταριανό πρωθυπουργό του Κατάρ έχει τη σημασία της καθώς είναι ένας ακόμη τρόπος για να δείξει ο Τραμπ την υποστήριξή του στο Κατάρ και τη σφοδρή αντίθεση του στην ισραηλινή επίθεση. Για τον αλ-Θάνι, η συνάντηση με τον Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ αποτελεί μέρος μιας διπλωματικής προσπάθειας του Κατάρ να αυξήσει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα φτάσει στην Ουάσιγκτον το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ενδέχεται να συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Και ο Γουίτκοφ παρών στη συνάντηση Τράμπ με Αλ-Θάνι

Όμως και ο ειδικός απεσταλμένος του Τράμπ Στιβ Γουίτκοφ θα είναι παρών το βράδυ της Παρασκευής στη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου με τον Καταριανό πρωθυπουργό.

Ένα από τα θέματα που πρόκειται να συζητήσει ο αλ-Θανι στις συνομιλίες του στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον είναι μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ.

Την Τρίτη (9/9), μετά την ισραηλινή επίθεση, ο Τράμπ έδωσε εντολή στον Μάρκο Ρούμπιο να επιταχύνει τις συζητήσεις για μια τέτοια συμφωνία. Οι Καταριανοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ιρανική επίθεση στην αμερικανική βάση στο Κατάρ και την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα ως τρόπο για να λάβουν μια πιο επίσημη εγγύηση ασφαλείας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε την Πέμπτη για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση. Ο Αλ-Θάνι καταδίκασε τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού, αλλά τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να διαδραματίζει «ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο» γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.

Το Κατάρ ήταν ο βασικός μεσολαβητής για τις συμφωνίες ομήρων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Ας ελπίσουμε ότι η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα. Θέλουμε τους ομήρους να επιστρέψουν και τους θέλουμε πίσω σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.