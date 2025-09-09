Πλήγμα Ισραήλ στο Κατάρ: Απούσα η αεροπορία του Εμιράτου - Οι θεωρίες συνωμοσίας

Το Ισραήλ έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακά αεροπορικά πλήγματα. Από τον βομβαρδισμό του ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα τη δεκαετία του 1980, μέχρι τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και σήμερα στο Κατάρ, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αποδεικνύει γιατί θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική -εξαιρουμένης της USAF.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Με πακτωλό χρήματος από την πώληση φυσικού αερίου το Κατάρ έχει μια αξιοζήλευτα ισχυρή -για το μέγεθός του- πολεμική αεροπορία.

«Αετοί», Rafale και Eurofighters

Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έχει έναν μικρό σε αριθμούς αλλά ιδιαίτερα εξελιγμένο στόλο πολεμικών αεροσκαφών.

36 Rafale πολλαπλού ρόλου (ίδιου τύπου με αυτά που υπηρετούν στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία)

24 Eurofighter και άλλα 12 υπό παραγγελία (τα Eurofighter θέλει να τα προμηθευτεί η τουρκική πολεμική αεροπορία)

37 F-15 QA Eagle. Δικινητήριο αμερικανικό μαχητικό πολλαπλού ρόλου

Eurofighter του Κατάρ/Wikimedia commons

Rafale της εμιρατινής αεροπορίας του Κατάρ/Wikimedia commons

F-15 QA Eagle της πολεμικής αεροπορίας του Κατάρ/Wikimedia commons

Είχαν ειδοποιηθεί οι Καταριανοί;

Το Κατάρ -υπό τον φόβο ιρανικού πλήγματος στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου- είχε δημιουργήσει μια ισχυρή αντιαεροπορική ασπίδα με ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων.

Η ασπίδα αυτή μαζί με το δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης ραντάρ αλλά και τον ισχυρό αεροπορικό στόλο θα μπορούσαν να αποτρέψουν το πλήγμα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ή έστω να αποκρούσουν ή και να καταρρίψουν κάποιο από τα ισραηλινά μαχητικά.

#Breaking: Under #US orders, the #Qatari Air Force stood down and did not scramble jets against the #Israeli strikes on #Hamas terrorist leaders in #Doha. Not a single Rafale, Typhoon, or F-15QA took off as if they had, the #IsraeliAirForce could have shot them down over #Qatar.… pic.twitter.com/zbTInRauTX — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 9, 2025

Πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά και αμυντικοί αναλυτές εμμέσως υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχανε ειδοποιήσει εκ των προτέρων το Κατάρ για την επικείμενη αεροπορική επιδρομή, ζητώντας από την κυβέρνηση του μικρού αραβικού εμιράτου να συναινέσει στο αεροπορικό πλήγμα.

Τα F-35 αλλάζουν τα δεδομένα

Το Ισραήλ έχει να αντιπαρατάξει στην εμιρατινή πολεμική αεροπορία F-15 εφάμιλλα των καταριανών «Αετών», F-16, αλλά το πραγματικό game changer αεροσκάφος είναι το «αόρατο» F-35.

من الاسئلة المشروعة والمهمة كيف عبرت المقاتلات الإسرائيلية كل المجالات الجوية العربية حتى وصلت إلى قطر؟ دون تحذير أو تنبيه أو ممانعة



(الأردن، سوريا، العراق، الكويت، البحرين،السعودية)#الدوحة #حماس #Doha #الدوحه pic.twitter.com/bmzB3R7nKf — mohammed khalaf (@mkhalafelnaggar) September 9, 2025

Το πλήγμα με στόχο την ηγεσία της Χαμάς και τους διαπραγματευτές της οργάνωσης έγινε με βόμβες ακριβείας, όπως καταγράφηκε και από βίντεο. Είναι πολύ πιθανό τα ισραηλινά F-35 να ανέλαβαν το βάρος της επιχείρησης κινούμενα αόρατα από τους εναέριους χώρους της Ιορδανίας, του Ιράκ και πιθανώς και της Σαουδικής Αραβίας.