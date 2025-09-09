Άγκυρα για επίθεση στην Χαμάς: Το Ισραήλ υιοθετεί την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική

Πυρά κατα του Ισραήλ εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μετά την ισραηλινή επίθεση σε αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κατάρ.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα σε βάρος της αντιπροσωπείας της Χαμάς.

Η Άγκυρα κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιθυμεί τη συνέχεια του πολέμου υιοθετώντας την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική, ενώ εκφράζει τη συμπαράσταση της στο Κατάρ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι προστίθεται στο κατάλογο των χωρών που στοχοποιούνται από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Καταδικάζουμε την επίθεση του Ισραήλ στην αντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων της Χαμάς στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η στοχοποίηση της αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός καταδεικνύει ότι το Ισραήλ στοχεύει στη συνέχιση του πολέμου και όχι στην επίτευξη ειρήνης.

Με αυτήν την επίθεση, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, προστέθηκε στον κατάλογο των χωρών που στοχοποιούνται από το Ισραήλ στην περιοχή.

Αυτό αποτελεί σαφή απόδειξη της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ στην περιοχή και της υιοθέτησης της τρομοκρατίας ως κρατικής πολιτικής.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Κατάρ απέναντι σε αυτή την αποτρόπαια επίθεση που στοχεύει την κυριαρχία και την ασφάλειά του.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά του στην Παλαιστίνη και την περιοχή.