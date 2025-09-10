WSJ: Η Τουρκία είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς για την επίθεση του Ισραήλ

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να προειδοποίησαν τη Χαμάς, για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, όπως υποστηρίζει σήμερα το δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal.

H Wall Street Journal ισχυρίστηκε ότι οι τουρκικές και οι αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τη Χαμάς πριν από την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες εξέδωσαν επίσημες προειδοποιήσεις στους ηγέτες της Χαμάς λίγο πριν από την επίθεση, προτρέποντάς τους να «αυξήσουν την ασφάλεια για τις συναντήσεις .



Την ίδια στιγμή Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν, ότι η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως προειδοποίηση στην Τουρκία, με δεδομένο ότι οι σχέσεις Άγκυρας Τελ Αβίβ βρίσκονται στο ναδίρ, τα τελευταία δυο χρόνια, ενώ σε αυτό συμπέρασμα συγκλίνουν και αρκετές αναλύσεις από το Ισραήλ.

Εξάλλου ο Ταγίπ Ερντογάν, έχει αναφερθεί στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχεύσει προς την Τουρκία, θεωρεία που έλαβε μεγάλες διαστάσεις μετά και τα ισραηλινά χτυπήματα τον προηγούμενο Ιούνιο στην Τεχεράνη.

Άγκυρα: Το Ισραήλ υιοθετεί την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική

Πυρά κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μετά την ισραηλινή επίθεση σε αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κατάρ.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα σε βάρος της αντιπροσωπείας της Χαμάς.

Η Άγκυρα κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιθυμεί τη συνέχεια του πολέμου υιοθετώντας την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική, ενώ εκφράζει τη συμπαράσταση της στο Κατάρ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι προστίθεται στο κατάλογο των χωρών που στοχοποιούνται από το Ισραήλ.