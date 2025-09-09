Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια - Γιατί το Ισραήλ στόχευσε το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στη Ντόχα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την Τρίτη (9/9), με στόχο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο κορυφαίος διαπραγματευτής Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πρόκειται για κλιμάκωση της εκστρατείας του Ισραήλ κατά της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, με τις πληροφορίες να υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια (Khalil al-Hayya), ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που έγινε στόχος του Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, έχει αναδειχθεί σε όλο και πιο κεντρική φιγούρα στην ηγεσία της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης από τότε που σκοτώθηκαν πέρυσι τόσο ο Ισμαήλ Χανίγιε όσο και ο Γιαχιά Σινουάρ.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια, ο Χάγια θεωρείται ευρέως ως η πιο σημαντική προσωπικότητα της οργάνωσης εκτός παλαιστινιακών εδαφών από τότε που ο Χανίγιε σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι επέζησαν οι στόχοι

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η σημερινή επίθεση είχε ως στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο Khalil al-Hayya, ο εξόριστος αρχηγός της οργάνωσης στη Γάζα και κορυφαίος διαπραγματευτής της. Δύο πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία της οργάνωσης που διαπραγματευόταν την κατάπαυση του πυρός, επέζησαν της αεροπορικής επιδρομής.

Γεννημένος στη Γάζα το 1960, ο αλ-Χάγια έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς ηγέτες της Χαμάς. Κατέχοντας διδακτορικό δίπλωμα στις θρησκευτικές «επιστήμες» των μουσουλμάνων Hadith και Sunnah, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό κλάδο της οργάνωσης. Ο αλ-Χάγια υπηρέτησε ως αναπληρωτής του πρώην ηγέτη της Γάζας Γιαχιά Σινουάρ και ανέλαβε πιο σημαντικό ηγετικό ρόλο μετά τον αναφερόμενο θάνατο του Σινουάρ στα τέλη του 2024.

Ο αλ-Χάγια ηγήθηκε των έμμεσων διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες και θεωρούνταν βασικός μεσάζων μεταξύ της Χαμάς και των περιφερειακών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, του Ιράν και της Τουρκίας. Επίσης, θεωρείται ευρέως αποδεκτό ότι είχε συμβάλει στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.

Είχε χάσει μέλη της οικογένειάς του από ισραηλινές επιθέσεις

Πολλά μέλη της οικογένειάς του είχαν σκοτωθεί σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις. Το 2007, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε το σπίτι της οικογένειάς του στη συνοικία Sejaiyeh της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς συγγενείς του, και κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, το σπίτι του μεγαλύτερου γιου του, του Οσάμα, βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας τον ίδιο, τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά τους. Ο Χάγια δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Έφυγε από τη Γάζα πριν από αρκετά χρόνια, υπηρετώντας ως εκπρόσωπος της Χαμάς για τις σχέσεις με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και εγκαθιστώντας τη βάση του στο Κατάρ για το ρόλο αυτό.



Ο Χάγια συνόδευσε τον Χανίγιε στην Τεχεράνη για την επίσκεψη τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκε. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν εκτός της Γάζας, ο al-Hayya παρέμεινε μια κρίσιμη προσωπικότητα στην πολιτική και στρατιωτική στρατηγική της Χαμάς.